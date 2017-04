Síntese Modular se apresenta em Nalva Melo Café nesta sexta

A banda Síntese Modular se apresenta nesta sexta-feira (25), no Nalva Melo Café Salão, a partir das 23h. O grupo apresentará o repertório do seu primeiro CD, cuja gravação está em fase final, no estúdio Megafone.Formada por Isaac (voz e guitarra), Adriano Azambuja (guitarras), Jordan Santiago (baixo), Rafael Telles (efeitos, escaleta e gaita) e Juscelino Brito (bateria), a Síntese Modular apesar de ser formada há mais de um ano, apenas recentemente começou a realizar pequenas apresentações, com as canções que estarão no seu CD de estréia.A banda é uma das atrações do Mada 10 Anos, que será realizado de 14 a 16 de agosto, na Arena do Imirá, Via Costeira.Síntese Modular faz um rock dançante com levadas de funk e elementos eletrônicos que, ao mesmo tempo em que se integram de forma orgânica ao som, conferem uma boa dose de psicodelia às canções. O repertório é formado por canções como "Cada Um", "Brevidade", "Ouvi Dizer", "Torquato", "Só Uma Palavra", "Olhar de Louco", "Agora Não" e "Novo Vício".Os ingressos custam R$ 3,00; e o Nalva Melo Café Salão fica na av. Duque de Caxias, Ribeira.

Show: Síntese Modular

Sexta-feira (25/07)Nalva Melo Café Salão - Av. Duque de Caxias, Ribeira.Horário: 23hIngressos: R$ 3Informações: (84) 9921 0484