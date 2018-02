Congresso dos Estados Unidos aprova pacote contra a crise financeira A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou, na tarde desta sexta-feira (03), por 263 votos a 171, o pacote de ajuda ao sistema financeiro norte-americano.

Na quarta-feira, passaram no Senado com modificações que o tornaram mais popular, e que agora foram ratificadas pelos deputados. Ainda é necessária a sanção do presidente George W. Bush.



Embora as medidas tenham sido idealizadas pelo governo republicano de Bush, os parlamentares democratas foram decisivos para a aprovação na Câmara. Dos 263 votos favoráveis, 172 foram de deputados democratas e 91 de republicanos. Votaram contra o pacote 108 republicanos e 63 democratas.



Em desvantagem nas pesquisas para a Presidência dos Estados Unidos, os republicanos temiam a reação da população diante da aprovação das medidas, rejeitadas pela grande maioria dos norte-americanos. Para viabilizar a aprovação das medidas – consideradas, pelo governo Bush, fundamentais para evitar um colapso do sistema financeiro e uma conseqente recessão no país –, foram incluídas ações de apelo popular.



Uma delas é a ampliação de US$ 100 mil para US$ 250 mil do limite de depósitos bancários que passam a ser garantidos pelo governo. O novo pacote também prevê mais US$ 150 bilhões, além dos US$ 700 bilhões propostos inicialmente, e medidas como o corte de impostos para a classe média e incentivo a pequenos empresários.