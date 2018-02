ABC 5 x 1 Bahia: tempo real Jogo é decisivo para as pretensões dos dois clubes na série B, principalmente para o alvinegro.

FIM DE JOGO



42 minutos - Com o resultado, ABC ganha moral para o clássico-rei da próxima rodada contra o América, no Machadão.



38 minutos - Uhhhhh!!! Fabiano Gadelha dá um chute forte de fora da área e exige grande defesa do goleiro Darci.



36 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Fabiano Gadelha marca o quinto gol na goleada alvinegra, no Frasqueirão. Jogada pela esquerda e, de bate pronto, o meia do "Mais Querido" faz o gol.



35 minutos - Uhhhhh!! Cobrança de falta forte de Luisinho Neto e o goleiro Darci dá um soco na bola.



34 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Depois de tanto insistir, Ronaldo Capixaba consegue marcar seu gol na partida. Ele passou no meio da zaga e tocou na saída do goleiro.



30 minutos - Boas jogadas do alvinegro e a zaga baiana vai se safando como pode.



25 minutos - ABC volta a criar boas jogadas e não marca gols por pecar na finalização.



22 minutos - ABC dá uma diminuida no ritmo e o Bahia continua querendo gols para chegar, pelo menos, ao empate.



18 minutos - GOOOOOOOOOOL DO BAHIA!!! Indecisão da zaga alvinegra após cobrança de escanteio e Adilson completou para o fundo do gol descontando para o tricolor.



14 minutos - Boa troca de passes do Bahia, mas a conclusão vai por cima do gol.



10 minutos - Bahia tenta reagir, mas não consegue chegar com perigo ao gol de Paulo Musse.



7 minutos - Uhhhhhh!!! Fabiano Gadelha recebe cruzamento na área, mas não cabeceia corretamente e manda a bola para fora do gol.



2 minutos - ABC volta disposto a aumentar a goleada. Já o Bahia vem com alterações para tentar uma virada.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - Melhor em campo e dominando o Bahia, o ABC segue com boas chances para ampliar a goleada.



39 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Jean Carioca faz um belo gol no Frasqueirão. Ele puxou a bola para o meio driblando o adversário e bateu forte no canto do goleiro Darci.



37 minutos - Uhhhhhh!!! - Ronaldo Capixaba esperou muito na conclusão, mas deu trabalho para Darci, que se esticou todo para impedir o terceiro gol.



35 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Mais uma vez ele: Ivan, o terrível, faz seu segundo gol na partida e amplia a vantagem do alvinergro. Após boa jogada de Ronaldo Capixaba, que tocou entre dois zagueiros, Ivan recebeu o passe, passou pelo goleiro e guardou mais um gol.



28 minutos - Jogo cai um pouco de rendimento por parte dos dois clubes.



25 minutos - Uhhhh!! Boa chance do ABC, mas Ivan chega atrasado na bola e a zaga baiana coloca para escanteio.



23 minutos - Bahia vai chegando com perigo à área do ABC, que vai afastando o perigo do local com seus zagueiros e goleiro Paulo Musse.



19 minutos - Uhhhhh!! Chute despretencioso de Adilson, mas Paulo Musse faz a defesa espalmando.



15 minutos - Gol dá mais motivação ao ABC, que investe em busca do segundo gol. Já o Bahia não se acanha e vai correndo atrás do prejuízo.



12 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!!!! Ivan, o terrível, abre o placar no Frasqueirão. Investida pelo lado esquerdo, Jean recebeu passe de Ronaldo Capixaba e tocou para Ivan, que dominou e bateu para marcar o gol.



11 minutos - Alvinegro ainda aparece melhor que o tricolor.



8 minutos - Partida segue com os dois times querendo o gol logo no começo, mas sem criar uma chance real.



5 minutos - Uhhhhh!! Ronaldo Capixaba dominou e bateu de virada para defesa de Darci, mas o árbitro já tinha marcado a falta.



3 minutos - ABC vem melhor na partida e o Bahia tenta os contra-ataques.



1 minuto - Jogo começa bem movimentado no Frasqueirão. ABC e Bahia se alternam no ataque.



ABC e Bahia se enfrentam no estádio Frasqueirão em um jogo onde só a vitória interessa ao alvinegro jogando dentro dos seus domínios.



Na rodada passada, os dois clubes foram derrotados - o ABC pelo Ceará (3 x 1) e o Bahia pelo Avaí (4 a 1) - e vencer o jogo desta sexta-feira vale mais que os três pontos na classificação da série B.



Coincidência ou não, o ABC enfrentou o Bahia ano passado nessa mesma data e derrotou o tricolor baiano por 2 a 1, gols de Wallyson.