Luiz Eduardo Carneiro garante que PMDB estará empenhado na campanha de Natal

Fátima Elena Albuquerque “Tenho ligações históricas e de amizade com muitos dentro do PMDB", diz Luiz Eduardo.

Jornal 96

, da 96 FM, Carneiro lembrou que o próprio senador Garibaldi Filho (PMDB) garantiu a participação na disputa.Lembrando que não é um político profissional, Luiz Eduardo Carneiro admitiu que, durante a reunião entre os principais líderes da coligação PT/PSB/PMDB, na manhã do dia da convenção do PT, seu nome não foi o prioritário para entrar na disputa junto à Fátima Bezerra. A desistência do PSB em indicar o vice da coligação, segundo Carneiro, surpreendeu até os peemedebistas, e por isso houve a dificuldade na escolha do nome.“Já havia sido sondado pelo senador Garibaldi Filho durante a manhã, mas tinha recusado a possibilidade”, explicou.Contudo, o professor universitário afirma que, caso fosse o deputado Walter Alves (PMDB), também teria aceitado a disputa, pois pesaria o pedido do senador Garibaldi.“Tenho ligações históricas e de amizade com muitos dentro do PMDB. Não poderia deixar a coligação, naquele momento histórico, sem a indicação de um vice”, afirmou Carneiro.Sobre o empenho que os principais líderes dos partidos que compõem a aliança na eleição de Natal, Luiz Eduardo Carneiro garantiu que todos os dirigentes partidários confirmaram e demonstraram que estarão participando ativamente da campanha. Em especial, o amigo Garibaldi Filho, de quem foi secretário de Estado durante a passagem do peemedebista pelo Governo do Estado.“Quando fui chamado para disputar o cargo, Garibaldi me disse: ‘eu chamei meu filho e ele não pôde disputar, mas agora estou chamando meu irmão’. Quem chama um filho e um irmão para ser vice não vai fazer feio na campanha”, declarou.Com relação ao potencial eleitoral, Luiz Eduardo Carneiro lembrou da disputa pela Prefeitura do Natal entre Carlos Eduardo e Luiz Almir, quando Carneiro foi o vice do deputado tucano. No entendimento do peemedebista, a participação do partido na campanha de Luiz Almir ajudou o parlamentar a chegar à grande quantidade de votos no pleito.“Luiz Almir disse que teve sozinho 178 mil votos, mas, na campanha para deputado, ele teve vinte e poucos mil votos em Natal. Lógico que todos os votos que ele teve em Natal não foram por minha causa, mas, em uma eleição majoritária, os votos são divididos entre as pessoas que compõem a coligação”, acredita o candidato a vice-prefeito.