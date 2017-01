Fortaleza com dúvidas para enfrentar o América Leão do Pici conta com a volta de jogadores para a partida. Por outro lado, um atleta pode será julgado pelo STJD e outro pediu rescisão de contrato.

O Fortaleza, próximo adversário do América na série B, tem desfalques e opções para escalar os titulares para o jogo da terça-feira (8) pela décima rodada da competicão em jogo de dois times na zona do rebaixamento. O Alvirrubro na 19ª colocação e o tricolor cearense duas posições acima.



O zagueiro Vítor pode retornar aos titulares e formar dupla ao lado de Preto. Enquanto isso, no ataque, Tailson é opção para jogar ao lado de Léo Jaime.



O meio-campo Simão será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (STJD) e pode pegar uma pena que varia de um a três jogos de suspensão.



Já o atacante Rômulo pediu sua rescisão contratual do Leão do Pici e não integra mais o plantel do Fortaleza. Extra-oficialmente há informações que ele estaria acertando sua transferência para o futebol do exterior.



A diretoria do tricolor não perdeu tempo e já reintegrou dois atacantes formados na base do clube: Marcos Bambam e Adaílton.



América e Fortaleza se enfrentam na terça-feira (8) às 21h45, no estádio Machadão, com transmissão em tempo real do portal Nominuto.com.



*Com informações do site do Fortaleza e Diário do Nordeste