Sandro Pimentel: nossa candidatura não apresenta propostas ilusionistas

Maiara Cruz Sandro Pimentel apresenta proposta para os taxistas.

Terceiro na lista de entrevistados do Jornal 96, o candidato do PSOL, Sandro Pimentel, aproveitou os 15 minutos no rádio para falar sobre suas propostas e o que pensa das promessas dos seus adversários.– As pessoas precisam ser estimuladas a deixar seus veículos particulares em casa e usar o transporte de massa. Com isso, além de diminuir o fluxo de automóveis dentro da capital, também ameniza a poluição do meio ambiente. Mas isso só acontecerá quando o transporte coletivo tiver qualidade, conforto e segurança para os seus usuários. Da forma como está, ninguém em sã consciência vai deixar o seu carro em casa para optar por este meio de transporte. Nós vamos implantar um ônibus pré-articulado, não é o metrô de superfície, o VLT que muitas candidaturas estão prometendo e mentindo para o povo.– Economicamente o VLT não é viável em Natal e em nenhuma capital do Brasil. A prova é que não existe em nenhuma delas. Em São Paulo e Recife prometeram e até agora não conseguiram fazer porque nenhuma empresa se dispôs a fazer o serviço.– Sim. Nós não estamos dispostos a mentir para o povo. A nossa proposta é implementar nas vias estruturantes, que são as principais da cidade, o ônibus tri-articulado, como já funciona em Cutitiba (é como se fosse um trem pequeno). Ele vai percorrer uma linha reta, e aliado a isso iremos colocar estações de transferência, que não são essas latas de sardinha que existem atualmente. Com isso esperamos estimular o cidadão a deixar o seu carro em casa. Também vamos lançar uma espécie de pontuação, onde cada pessoa que passar na bilhetagem, a placa do seu veículo será registrada e no final do ano será somado e o proprietário do veículo terá um desconto no seu IPTU, além disso, tentaremos uma parceria com o Governo do Estado para também oferecer desconto no IPVA. Isso sim é incentivo.– Porque existe um cartel dos empresários do ramo em Natal, e tudo ocorre sob os olhos míopes do Executivo que faz de conta que não vê uma situação tão grave como esta. Há uma centralização das concessões de táxis nas mãos dos empresários, e os motoristas que expõe suas vidas todos os dias ainda têm que pagar 120 reais por uma diária. Então, no nosso governo, se ultrapassar uma concessão nós vamos cassá-la. Antes faremos um recadastramento com os locatários.– Porque os 8 cemitérios públicos de Natal – que de público não tem nada – cobram uma taxa exorbitante de 125 reais para sepultar uma pessoa. Além disso, ainda ficam poluindo o lençol freático, com o derramamento de chorume (um líquido que sai do cadáver durante o processo de decomposição). Nossa idéia é impermeabilizar os cemitérios que já existem e construir novos com este cuidado.Não só nos cemitérios, pois onde é público não pode ter taxa, isso é para o setor privado. A população brasileira já paga a maior taxa tributária do planeta e ainda tem que pagar taxa pra se enterrar, pra usar quadra de esporte, enfim, pra tudo se paga taxa aqui. Nós vamos abolir isso.O funcionário público precisa ser constantemente qualificado. Nós entendemos que o Estado precisa ser forte que é a grande maioria da população, pois os ricos não precisam do serviço público de um modo geral. Então esses servidores precisam ser incentivados, e por isso nós vamos implantar o Plano de Cargos e Salários, pois desde 92, através da 4.108 isso é Lei, as desrespeitosamente os prefeitos que já passaram por Natal não implementaram, inclusive há 5 anos o prefeito briga na justiça com o sindicato para não implantar o plano de cargos que é um dos nossos compromissos.Infelizmente não só a limpeza urbana, mas todos os serviços públicos na cidade avançam para a terceirização rumo à privatização, então nós vamos estatizar a Urbana. Ali tem que voltar a ter concurso público. O que acontece hoje? As empresas recebem um grande montante do poder público e pagam mixaria aos trabalhadores que são explorados.Todo mundo sabe que quem precisa da Saúde Pública em Natal falta até papel higiênico. Em Natal há um déficit de 240 médicos, e mesmo assim os últimos prefeitos não têm dado um tratamento adequado a esta área. A prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde durante 3 anos não foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde porque houve sérias irregularidades. Nós vamos colocar em funcionamento 4 pronto-atendimentos nas quatro regiões da capital, municipalizar as UNICATS que passarão a oferecer um serviço 24h para distribuição de medicamentos. Também vamos fazer um Centro Intensivo de Atenção ao idoso, que hoje é tratado com indiferença. Assim com daremos mais atenção aos doentes mentais.– Se roubar é não roubar, ser sínico, mentiroso, corrupto ou não enganar as pessoas aí o PSOL é radical. Agora nós somos o partido que tem apresentado mais propostas para Natal, mesmo com 1 minuto e 22 segundos no programa eleitoral, em torno de 50. Queremos dizer também que continuaremos lutando para estar no segundo turno, pois acreditamos que é possível. Mesmo que as pesquisas – que são compradas em Natal – venham mostrando o contrário. Nós já fizemos denúncia que há institutos que dizem para o eleitor que só há 4 candidatos, por quê? Mas nós entendemos que o povo de Natal é inteligente e na hora de votar fará a escolha certa.– Nós temos autoridade para falar contra corrupção, pois nenhum dos nossos representantes se envolveu em problemas deste tipo de qualquer tamanho que seja. Então é uma vergonha que essas legendas que estão aí falem de seriedade, ética ou competência, pois são sínicas a ponto de entregar cargos a diversos parlamentares que se envolveram em processo de corrupção. A nossa relação com a Câmara será institucional e vamos lutar para que os nossos projetos sejam aprovados e aqueles que não forem – e certamente serão de interesse do povo de Natal – nós vamos denunciar e convocar a sociedade, pois Natal não pode pertencer a uma caixa de corruptos.– Porque Sandro Pimentel é um candidato que não tem propostas ilusionistas, aliás, daqui a pouco vão trazer para cá o David Copperfield para fazer determinadas candidaturas ganharem. Nós estamos apresentando propostas. Vota em sandro é votar em quem nunca foi corrupto, é trabalhador, qualificado e está sempre com sua equipe (o PSOL). Além disso, na nossa administração não teremos 1.200 cargos comissionados, esses serão indicados pelos próprios servidores das secretarias, que com base em critérios técnicos vão escolher os gestores.