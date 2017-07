Médico nega na Justiça Federal participação em fraudes na fila de transplantes

O médico Joaquim Ribeiro Filho negou nesta quarta-feira (13) que tenha cometido qualquer tipo de fraude na fila de transplantes de órgãos. Ele foi interrogado pelo juiz Federal Lafredo Lisboa.O médico esclareceu para o juiz o sistema da fila de transplantes, apontando os critérios existentes para as cirurgias e sustentou que não houve privilégios para determinados pacientes na ordem da fila.O advogado Paulo Freitas, que defende o médico, classificou de levianas e distorcidas as acusações feitas pelo superintendente da Polícia Federal no Rio, Valdinho Jacinto Caetano, de que seu cliente tivesse pedido R$ 250 mil para realizar um transplante de fígado.“Foi uma afirmação leviana. Basta notar que em momento algum isso foi indagado durante o depoimento. Não consta da acusação. Foi uma afirmação distorcida da Polícia Federal, que induziu a sociedade e a opinião pública contra o meu cliente. É um fato gravíssimo, que não tem respaldo em nenhum elemento nos auto", disse Freitas.Também foi interrogado hoje o médico Eduardo de Souza Fernandes, que faz parte da equipe de transplante de fígado do Hospital do Fundão. Eles foram presos durante a operação Fura Fila, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 30 de julho.

* Fonte: Agência Brasil.