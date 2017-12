Acusado de vários assaltos no Oeste morre ao atirar contra a polícia no momento da prisão

Divulgação/ Degepol Material foi apreendido na casa de Piu-piu.

De acordo com o delegado Ronaldo Gomes, que coordena a ação, “Francisco dos Santos foi responsável por vários assaltos no Oeste e faz parte de uma grande quadrilha que nós estamos prendendo um a um dos integrantes”.O delegado destacou que “Piu-piu” vinha sendo investigado há algum tempo e contra ele existem vários mandados de prisão, inclusive do assalto ao Banco do Brasil da cidade de Martins, ocorrido no dia 12 de setembro de 2005. Ele informou que Francisco era o único que ainda não tinha sido preso da quadrilha que praticou o crime naquele ano.“Além disso, Piu-piu estava assaltando quase que todos os dias na região Oeste. Ele fazia assalto a ônibus, a transeuntes e, inclusive é suspeito de ter participado da tentativa de assalto que teve próximo a Angicos, quando policial do Bope reagiu e matou um dos assaltantes dentro do ônibus”, disse Ronaldo Gomes.Segundo informações do coordenador da Operação Oeste, quando os policiais foram prender Francisco dos Santos, no distrito de Santo Antonio, ele estava escondido em um matagal. Ao ver os policiais, o acusado efetuou três disparos. A polícia reagiu e na troca de tiros, “Piu-piu” acabou morrendo. Ele estava com um revólver calibre 38, uma motocicleta roubada e R$ 1.400.Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, informou que Francisco era o número dois da quadrilha que vinha assaltando ônibus nas rodovias do Rio Grande do Norte.De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Ben-Hur Cirino de Medeiros, “Piu-piu era um homem bastante escorregadio que conhecia bem a região onde estava escondido, por isso ainda não tinha sido preso. Na residência dele foram encontrados vários objetos de pessoas do Ceará, o que leva a crer que essa quadrilha tinha atuação interestadual”.Coincidentemente, Francisco dos Santos morreu a exatos três anos do dia em que o primeiro integrante do assalto ao Banco do Brasil de Martins havia sido preso, no dia 17 de setembro de 2005. No total, o bando era composto por 18 pessoas e todos já foram presos ou mortos em confrontos com a polícia.