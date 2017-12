Presença de Berzoini mostra que o PT nacional quer derrotar o DEM em Natal, diz Mineiro

Vlademir Alexandre Fernando Mineiro: PT unido na campanha de Fátima Bezerra.

Chegando ao Rio Grande do Norte para cumprir um “tour” pelas principais campanhas em que o PT está envolvido no Nordeste, Ricardo Berzoini participará de caminhada em Natal e concederá entrevista coletiva, onde irá defender a candidatura da deputada Fátima Bezerra (PT) à Prefeitura. O presidente do PT, mesmo não tendo recebido o apoio da parlamentar na eleição interna da legenda, tem uma boa relação com Fátima.“Não haveria motivos para qualquer mal estar. Eu também era adversário interno de Fátima, mas estamos unidos pelo PT”, disse Mineiro, minimizando o fato de Fátima ter apoiado Jilmar Tato para a presidência nacional do PT.Sobre a influência que Berzoini pode ter na eleição de Natal, Fernando Mineiro acredita que a presença do presidente nacional do partido demonstra que o PT está imbuído no objetivo de derrotar a candidatura de Micarla de Sousa, que tem o apoio do DEM, partido que compõe a oposição ao Governo Federal.“A presença de Berzoini mostra que o PT nacional está unido e quer derrotar o DEM em Natal. Além disso, mostra também que Natal será uma prioridade do partido”, afirmou o deputado.Contudo, Mineiro aproveitou para explicar que o fato de a candidatura de Fátima Bezerra ser uma prioridade do PT nacional não remete a uma maior quantidade de recursos para a eleição. “Não é uma questão de apoio financeiro, e sim do apoio político e participação nas mobilizações”, explicou.