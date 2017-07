O técnico Dunga escalou a seleção brasileira que enfrentará a China, no Estádio Olímpico de Qinhuangdao: Renan, Ilsinho, Thiago Silva, Breno e Marcelo; Lucas, Ramires, Diego e Thiago Neves; Ronaldinho e Alexandre Pato.O assistente técnico Jorginho está assistindo ao jogo Itália x Camarões, em Tianjin, um deles adversário do Brasil nas quartas-de-final. Se o Brasil terminar em primeiro lugar no Grupo C, enfrenta Camarões. Caso termine em segundo, enfrenta a Itália.