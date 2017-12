Start: Fátima Bezerra diminui diferença percentual e se aproxima de Micarla de Sousa Pesquisa veiculada n' O Jornal de Hoje aponta que falta 1,6 ponto percentual para a disputa seguir para o segundo turno.

Realizada entre os dias 16 e 18 de setembro, a pesquisa Start/ O Jornal de Hoje revela os mais novos números da campanha à sucessão da prefeitura em Natal. De acordo com a pesquisa, Micarla de Sousa (PV) continua na ponta com 45,9% das intenções voto, um redução de 0,3% em relação a primeira apuração realizada no dia 1º desse mês.



A candidata da coligação União por Natal, Fátima Bezerra, segue na segunda colocação com 32,6%, que representa um aumento 3,4% em relação a mesma pesquisa. Em comparação com o levantamento feito pelo Start/JH em junho, a candidata do PV apresentou um crescimento de 1,6%, enquanto a do PT passou de 15,7% para 32,6%, um aumento de 100%.



Wober Júnior (PPS) aparece com 5,1%, 0,5% a mais do que a pesquisa inicial. Miguel Mossoró (PTC) saiu de 4,1% para 4,2%. Dário Barbosa (PSTU) teve uma queda nas intenções, passando de 0,6% para 0,6%. Joanilson de Paul Rêgo (PSDC) passou de 1,4% para 1,6%. O candidato Sandro Pimentel (PSOL) que caiu de 0,8% para 0,5%. Pedro Quithé (PSL) apareceu com 0,1% dos votos. Os votos brancos e nulos somam 6%, 3,5% estão indecisos e 0,4% não responderam.



Um estudo espontâneo realizado na mesma pesquisa, aponta Micarla de Sousa com 42,8% contra 28,8% de Fátima Bezerra. Wober Júnior aparece com 3,9%, acompanhado por Miguel Mossoró com 2,6%. Joanilson de Paula tem 1,5% e Sandro Pimentel 0,3%. Os Votos brancos e nulos acumulam 7,5%, os indecisos 11,5% e 0,8% não responderam.



A pesquisa Start/JH, foi formalizada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número 56.512/2008 e registro 1471. Foram entrevistados 1.006 eleitores de 31 bairros de Natal nas quatro regiões da cidade. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.