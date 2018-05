Projeto que aumenta subsídios para executivo e legislativo será revisto pela Câmara

Elpídio Júnior Fernando Lucena foi contra o aumento em 100% nos subsídios para executivo e legislativo

Prever o teto salarial dos próximos quatro anos da administração municipal é uma obrigação dos vereadores ao fim de cada mandato. O que chocou alguns vereadores foi o valor dos reajustes, em torno de 100%.A proposta elaborada pelos três membros da Mesa Diretora, que veio à tona somente nesta quarta-feira (22), concede o vultuoso aumento para prefeito, vice-prefeito, vereadores, procurador-geral do município, controladores-gerais, presidentes e diretores da administração indireta.No caso do prefeito, por exemplo, o projeto prevê aumento no salário de até 105%, o que significa R$ 22.111,25. Os secretários, caso o projeto fosse aprovado, ganhariam um teto salarial $ 16.583,43, o que representa aumento de 139%.Para os vereadores, cujos salários são amarrados à esfera legislativa estadual e federal, a Mesa resolveu oferecer um teto de R$ 18 mil – sendo que o diretor da Mesa receberia mais R$ 2 mil.Fernando Lucena (PT) disse que, enquanto estivesse na Casa (ele não conseguiu se reeleger), iria “espernear” para não passar o que chamou de “picaretagem”. Ele reclamou ainda do salário diferenciado, dos muitos cargos comissionados e do duplo gabinete do presidente da Câmara.Hermano Morais (PMDB) ficou preocupado com “o profundo quadro de desgaste” que a Câmara Municipal vem sofrendo frente à opinião pública, e disse que o teto fixado foi “exagerado” e vai propor mudanças.Renato Dantas (PMDB) e Enildo Alves (PSB) seguiram uma linha de defesa do projeto.O ex-secretário de Saúde reclamou de ter recebido “só” R$ 5 mil mensais enquanto era titular da pasta. Ele e o colega defenderam os altos salários frente a “responsabilidade” de alguns cargos na Prefeitura.Os vereadores têm até 31 de dezembro para fazerem as modificações que julgarem necessárias e votar a proposta. O aumento só pode ser aplicado, porém, após a sanção do prefeito.