Promotor eleitoral afirma que propagandas em sites de partidos já eram permitidas Cláudio Emerenciano explica que o que continua proibido é a divulgação de candidatos em sites comerciais ou jornalísticos.

A decisão do TSE sobre as propagandas de candidatos nos sites dos partidos não é bem uma novidade. Quem afirma é o promotor da 69ª Zona Eleitoral, Cláudio Emerenciano, lembrando que a proibição das divulgações de campanhas dos candidatos continua valendo para sites comerciais, jornalísticos, ou até mesmo blogs que utilizem o espaço de forma comercial.



Segundo o promotor, o que interessa é que o espaço seja identificado como pertencente ao partido ou ao candidato e que a responsabilidade pelo que for divulgado possa ser atribuída a ambos.



“A Justiça já liberava a propaganda nos sites dos candidatos, que poderiam ter os domínios ‘can’ e até ‘.com.br’, bem como nos sites dos próprios partidos. O que continua proibido são propagandas em sites comerciais, jornalísticos ou blogs que utilizem o espaço também de forma comercial”, explicou o promotor.



Emerenciano lembrou, ainda, que se for constatada a clara parcialidade de algum site para qualquer um dos candidatos pode haver a retirada do ar e multa para o proprietário.