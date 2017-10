Renato Dantas: Câmara Municipal não tem parente nem presidente

Elpídio Júnior Renato Dantas aproveitou para alfinetar Dickson.

nepotismo foi desnecessária.Para os vereadores, não há parentes empregados na Câmara Municipal desde 2006, quando uma resolução do Supremo Tribunal Federal determinou a exoneração de cargos determinados por laços familiares.Uma súmula vinculante publicada em agosto, no entanto, reforçou a lei, que admitia brechas como estabelecimento de cotas para parentes, por exemplo.O Ministério Público aproveitou a súmula e determinou, no Diário Oficial publicado nesta quarta-feira (3), que os vereadores comuniquem os funcionários que são também parentes - o presidente da Casa terá até 30 dias para exonerá-los. Foi publicado também o caso de Carlos Santos (PR), que empregou sua esposa, duas cunhadas e duas sobrinhas em seu mandato.Para Salatiel de Souza (PSB), a decisão do MP foi “imbecil”, já que a Câmara Municipal seria “cumpridora da lei”. Renato Dantas (PMDB) surgiu com o bordão “A Casa não tem parente nem presidente”, referindo-se às faltas de Dickson Nasser (PSB) nas sessões plenárias.O vereador Hermano Morais (PMDB) se posicionou favorável à decisão, mas admitiu que ela poderia causar “injustiças”, já que “muitos familiares também podem ser competentes”. Fernando Lucena (PT) classificou a decisão do MP como “altamente correta”: “Para mim, até os funcionários de gabinetes deveriam ser concursados”, defendeu.