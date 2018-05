Bragantino 1 x 1 ABC: fim de jogo Jogo disputado em Bragança Paulista vale a aproximação do Bragantino no G4 e a tranquilidade ao ABC em caso de vitória

FIM DE JOGO



42 minutos - ABC saiu atrás no placar, mas no final teve melhores oportunidades para virar o jogo.



39 minutos - Uhhhhhh!!! Ivan rouba bola, invade a área e, se não fosse Gilvan, o atacante teria virado o jogo.



37 minutos - Uhhhhhhhh!!! Contra-ataque rápido do ABC com Fabiano Gadelha. Ele passa para Ivan, que acerta a trave na conclusão.



32 minutos - GOOOOOOOOOL DO ABC!! Ivan, o terrível, empata o jogo para o alvinegro após cruzamento da esquerda feito por Leandro Sena, que o atacante do ABC completa de primeira para o gol.



26 minutos - ABC corre atrás do prejuízo e faz algumas alterações para empatar o jogo.



24 minutos - GOOOOOOOOOL DO BRAGANTINO!!! Nunes cobra pênalti bem e abre o placar para o Bragantino



23 minutos - Pênalti a favor do Bragantino. Nunes faz domínio dentro da área e a bola bate na mão de Bosco.



14 minutos - Partida fica mais cadenciada. Os dois times não investem tanto no ataque.



12 minutos - Ivan invade a área e cai, mas árbitro nada marca.



8 minutos - Jean Carioca sente contusão e deve ser substituido.



7 minutos - Jogo cai tecnicamente em Bragança Paulista.



4 minutos - Bosco levanta bola perigosa na área e a zaga afasta. ABC insiste na pressão.



2 minuto - Bragantino começa segundo tempo com faltas cobradas na área, mas a bola passa por toda a área sem perigo.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - ABC e Bragantino se alternam nas jogadas, mas sem o perigo de gol



39 minutos - Bragantino começa a reagir no jogo e tenta chegar com perigo em cruzamentos na área de Paulo Musse.



35 minutos - Alvinegro não se acanha por jogar fora de casa e vai com perigo ao gol do Bragantino.



29 minutos - ABC marca forte e não dá espaços para o Bragantino criar jogadas no ataque.



26 minutos - Uhhhhhh!!! Bola pela linha de fundo, mas a bola bateu na mão do zagueiro do Bragantino. Árbitro não marca nada.



23 minutos - ABC teve duas boas chances de abrir o placar. Primeiro em defesa de Gilvan e a outra em cabeçada, que acertou a mão do zagueiro do Bragantino, mas não foi marcado o pênalti.



18 minutos - Bosco arrisca subida pela lateral e chuta de fora da área, mas sem perigo.



17 minutos - Uhhhhhhh!!! Gilvan faz grande defesa em boa jogada no ataque alvinegro depois de bola cruzada na área por Piaui, mas Jean e Ronaldo Capixaba não conseguem alcançá-la..



15 minutos - Fabiano Gadelha e Jean Carioca tentam articular jogadas ofensivas, mas são desarmados pelos zagueiros.



13 minutos - ABC vai segurando o empate enquanto o Bragantino segue pressionando.



9 minutos - Jogo truncado no interior paulista e as boas chances ainda não surgiram.



5 minutos - Ronaldo Capixaba faz boa jogada no ataque, mas é desarmado pela defesa adversária.



4 minutos - Bola parada para atendimento a Jean Carioca.



3 minutos - ABC tenta se aproximar da área com Fabiano Gadelha, mas defesa do Bragantino se mostra atenta.



1 minuto - Primeiro ataque é do Bragantino e a zaga alvinegra afasta.



Bragantino e ABC se enfrentam no estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista, pela série B. A partida é importante para as pretensões dos dois clubes nesta série B.



Enquanto o Bragantino quer se aproximar do G4, o ABC quer a vitória para manter a tranquilidade na competição e ir se afastando da zona do rebaixamento.