"Fábio Corcoran" alega inocência de acusações de participação no grupo de extermínio

Reprodução/David Freire Fábio foi preso na quarta-feira (22) e vai ficar detido no Presídio Provisório.

Ao sair dos exames no Itep e voltar à Dehom, Fábio conversou rapidamente com a reportagem do. Mancando de uma das pernas, que ficou ferida após perseguição policial na quarta-feira (22), ele negou as acusações que lhe foram imputadas. “Não tenho nada a ver com isso”, disse.O pedido de prisão temporária de Fábio foi expedido em 12 de fevereiro deste ano pelo juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo, da 3ª Vara Criminal e é referente ao processo nº 001.08.003485-4, que investiga o assassinato do corretor de veículos Jadson Dário Pessoa, o “Chiaba".Receoso em ter sua imagem divulgada, Fábio escondia o rosto a todo o momento, mas não se negava a responder os questionamentos da reportagem. Indagado com relação ao mandado de prisão expedido, ele disse que passou um período na casa de sua “mãe biológica”, em Ceará Mirim. “Passei um bom tempo por lá e não sabia de nada disso”, explicou.Na opinião dele, as acusações que são feitas decorrem do fato de ter amizade com Vanildo Fernandes de Oliveira, que também foi detido na Operação Chacal, ocorrida para prender pessoas acusadas de envolvimento em um grupo de extermínio. “Isso aconteceu porque sou amigo dele (Vanildo), mas vou provar minha inocência”, garantiu.