Vai um batatão aí?

Fotos: Vlademir Alexandre Batata rostie: recheada e deliciosamente substanciosa.

A especialidade, trazida de Curitiba, sem dúvida, vem agradando ao paladar dos natalenses.

Trata-se da batata rostie (uma batata especial para fritura) recheada de carne de sol com tomate seco e queijo magro, uma especialidade do restaurante Iá Batata, localizado há um ano e meio na avenida Afonso Pena, em Petrópolis.Para o preparo desta delícia, a batata é pré-cozida com casca. Logo após, ela é descascada e passada no ralador. Fios de batata (como se fosse palha) forram a frigideira. Depois disso, o próximo passo é colocar o recheio no meio da batata desfiada. Logo em seguida, o recheio é coberto com a batata, que é frita como se fosse omelete."Nós fritamos a batata de forma similar a que fazemos omelete. É, sem dúvida, um trabalho de arte também", diz Rosângela Stohr, proprietária do restaurante. O gosto azedinho do tomate seco aliado aos outros dois ingredientes (carne seca e queijo magro) dá um toque todo especial ao prato.Apresentada em duas diferentes porções (pequena e grande) serve duas e três pessoas, respectivamente. No restaurante Iá batata, que funciona de terça a domingo, das 18h à 00h, o prato leva cerca de 25 minutos para ficar pronto. Ele é comercializado, em média, pelo preço de R$ 39,50 (grande)."Se considerarmos a praticidade dos pratos hoje, ele leva um tempo para ser preparado. Mas, a recompensa é uma receita super saborosa e nutritiva. A qualidade sempre prevalece", diz a proprietária, revelando que o segredo do sucesso é o carinho com que os pratos são preparados.Desde os mais tradicionais até os mais inusitados, como o strogonoff e o cheddar. As batatas selecionadas especialmente para fritura vêm de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Além das "famosas" batatas recheadas, a casa dispõe ainda de uma diversidade de molhos para nhoque e self-service no almoço.











Batata Rostie

8 batatas médias250g de carne de sol100g de tomate seco100g de queijo magroManteiga especial a gostoCozinhar a batata, descascar, ralar como se fosse batata palha. Colocar em uma frigideira a batata ralada, a carne de sol, o tomate seco e o queijo magro e mais batata ralada. Regar com manteiga da terra. Fritar como se fosse omelete e depois levar ao forno para gratinar. Dica: Para acompanhar, sirva com vinho tinto. Bom Apetite!Iá BatataAvenida Afonso Pena, 811, TirolFone: 3201.2262Funcionamento: De segunda a sábado, das 11h às 14h30 e de terça a sábado, das 18h à 00h

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 24 - 6 a 12 de setembro de 2008)