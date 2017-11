Candidato a vereador do PP nega que membros do partido pensaram em desistir da eleição

Os candidatos a vereador do PP, PMN e PTB continuam disputando a eleição em Natal. A afirmação é do candidato a vereador Ubaldo Fernandes (PP), que ingressou no partido em outubro do ano passado e diz que a suposta possibilidade de que os candidatos da coligação Natal Melhor III não disputassem a eleição foi um boato espalhado por candidatos a vereador do PSB.Em um primeiro contato com a reportagem do

Ubaldo disse que preferiria não falar sobre a possibilidade de desistência dos candidatos da coligação de disputar a eleição, pois o candidato a vice-prefeito Paulinho Freire (PP) é quem deveria responder pela legenda. No entanto, Paulinho disse que não sabia dessa possibilidade e, momentos depois, o próprio Ubaldo entrou em contato com o

Segundo o candidato a vereador, em nenhum momento foi discutido entre os membros da coligação Natal Melhor III – que tem o PTB, PMN e PP – a possibilidade de “debandada” dos candidatos para fora da disputa. O que ocorreu, ainda de acordo com Ubaldo, foi uma conversa entre os candidatos para tratar sobre a reta final da campanha.“Nós nos reunimos para buscarmos integrar ainda mais o grupo e buscar um trabalho mais próximo aos bairros nessa reta final. Além disso, queremos intensificar a participação da candidata a prefeita junto a nossos eventos”, explicou Ubaldo.Questionado se Micarla de Sousa (PV) não estaria ajudando na campanha dos candidatos a vereador, Ubaldo Fernandes disse que a candidata vem participando normalmente da campanha, “mas o grupo quer intensificar sua a participação”. O candidato disse, ainda, que os membros da coligação estão aparecendo bem nas pesquisas e que os boatos surgiram de candidatos do PSB.“Alguns concorrentes do PSB querem desestabilizar o nosso grupo porque sabem que nós vamos tomar duas vagas deles na Câmara Municipal. Se estamos bem nas pesquisas, temos o vice na chapa que lidera as pesquisas, então por que desistiríamos da eleição? Não tem sentido”, declarou.A coligação Natal Melhor III possui 28 candidatos a vereador de Natal.