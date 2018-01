Paraná 2 x 1 América: fim de jogo Jogo é disputado no estádio da Vila Capanema, em Curitiba. Tricolor paranista busca se recuperar da derrota ante o ABC enquanto o alvirrubro quer se aproveitar do resultado negativo do adversário.

FIM DE JOGO



45 minutos - GOOOOOOOOOOL DO PARANÁ!!!! Bola cruzada na área, Murilo desvia e a bola bate na trave antes de entrar no gol da virada paranista.



42 minutos - Vandinho, do América, é expulso. É a terceira expulsão na partida. Leandro e Paulo Comelli foram expulsos no lado do Paraná.



37 minutos - Técnico Paulo Comelli, do Paraná, é expulso pela arbitragem.



34 minutos - América passa sufoco com a bola cruzando sua área sem que um jogador do Paraná complete para o fundo do gol.



33 minutos - América tem ótima chance em cobrança de falta na entrada da área, mas Saulo cobra em cima da barreira.



28 minutos - Nicácio aproveita bola pela direita e chutou para defesa de Mauro.



25 minutos - Defesaço!!!! Éder faz boa jogada pela esquerda, invade a área e bate forte, mas Fabiano salva o América com mais uma bela defesa.



22 minutos - Quaaaase a virada!!! Boa trama do ataque paranista e na conclusão de Fabinho a bola passou raspando a trave de Fabiano.



19 minutos - GOOOOOOOOOL DO PARANÁ!!! Juliano aproveita bola sobrada na entrada da área e bate no canto direito de Fabiano para empatar o jogo



16 minutos - Fabrício arrisca de longe e Fabiano, por segurança, espalma para escanteio.



14 minutos - Cristian cobra falta, mas a bola passa por cima do gol do América.



9 minutos - Kleber bate de primeira, mas a bola vai para fora. Longe do gol de Fabiano.



5 minutos - Quase a zaga americana bate cabeça, mas o perigo é afastado.



2 minutos - Paraná parte em busca do empate enquanto o América explora os contra-ataques.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Paraná sobe ao ataque querendo o empate ainda no primeiro tempo.



41 minutos - Fabiano vai sendo destaque no América e faz defesa em chute de Fabrício.



39 minutos - Outra vez Fabiano. Éder invade a área e bate forte, mas o goleiro americano espalma para escanteio.



37 minutos - Fabiano vai impedindo que o Paraná chegue ao empate e repassa confiança aos demais jogadores do América.



33 minutos - Rendimento das duas equipes cai um pouco. Torcida paranista demonstra insatisfação com o resultado adverso dentro de casa.



30 minutos - FABIANOOOO!! Paredão é exigido e faz grande defesa após boa jogada do ataque paranista.



24 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Max abre o placar para o América em bola rebatida dentro da área. Robson bateu cruzado para o meio, o atacante alvirrubro ajeitou e bateu sem chances para o goleiro do Paraná.



23 minutos - Cobrança de falta a favor do América. Souza levanta a bola na área, mas a zaga afasta o perigo.



17 minutos - Jogo fica mais cadenciado com as equipes não querendo arriscar tanto.



13 minutos - Fabiano sai para impedir a finalização, é driblado, mas fecha o ângulo do jogador do Paraná. Na sequência do lance, o goleiro americano faz a defesa em chute de fora da área dado por André.



8 minutos - Paraná começa a criar jogadas mais envolventes, mas sem objetividade. América parece melhor postado em campo.



6 minutos - Jogadas são paralisadas com faltas cometidas pelas duas equipes.



3 minutos - Paraná tenta responder e chegar ao ataque.



1 minuto - América começa o jogo tomando a iniciativa mesmo atuando fora de casa.



