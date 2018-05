Secretaria de Segurança muda cúpula administrativa

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Agripino Oliveira Neto, mudou grande parte de seus auxiliares diretos. A mudança mais importante foi em relação ao seu adjunto. A delegada de Polícia Civil Kalina Leite Gonçalves deixou o cargo após seis anos. Ela será substituída pelo delegado federal Marinaldo Barbosa de Moura, que trabalhava na PF da Paraíba.“Essa minha saída já estava acordada fazia tempo. Só não saí antes para poder auxiliar o secretário Agripino Neto na chegada dele. Agora que ele tem conhecimento do funcionamento da Secretaria, resolvi pedir minha exoneração”, falou Kalina Leite.Ao todo, são dez atos administrativos assinados pelo secretário Agripino Neto e pela governadora Wilma de Faria. Esses atos foram publicados na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE).Kalina Leite disse ainda que vai continuar durante algum período na Sesed. “Vou repassar alguns dados ao meu substituto. Depois não sei que cargo irei assumir na Secretaria”, falou. Ela não descartou a possibilidade de voltar a assumir uma delegacia. No ano passado, a delegada foi uma das responsáveis pela corrdenação de segurança dos Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro.

Outras mudanças

Outras mudanças administrativas se deram dentro da Sesed. O chefe de gabinete Gilvan Costa de Azevedo foi substituído pela policial federal Francisca Erlândia Mendes Moreira Passos.Gilvan Azevedo agora será subcoordenador de Integração Policial, em substituição a Ricardo Sérgio Costa de Oliveira. A servidora Aline de Oliveira Soares, que também era subcoordenadora de Integração Policial, também foi exonerada.Foram publicadas ainda duas nomeações para a Secretaria de Segurança. Diamantino da Silva Lima será o coordenador de Informática e Estatística da pasta. Já o policial federal Sílvio Marcelino da Silva Júnior assume a coordenação de Planejamento Institucional.