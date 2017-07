Brasil perde para a Rússia no vôlei masculino A derrota deixa o Brasil em segundo no grupo. O próximo desafio será contra a Polônia, terceira colocada.

A seleção brasileira de voleibol perdeu para a Rússia nesta quinta-feira (14) por três a um. Depois de vencer o primeiro set por 25-22, o Brasil caiu diante dos russos, que acabaram vencendo os três seguintes com parciais de 26-24, 31-29 e 25-19. Em três oportunidades, o Brasil teve problemas com a arbitragem, que marcou pontos favoráveis à equipe adversária.



No primeiro set, o Brasil mostrou um bom entrosamento, apesar do desfalque do capitão Giba. Com boas jogadas pelas pontas com Dante e André Nascimento, o time conseguiu bater os russos. Outros pontos fortes da seleção foram os bloqueios duplos e triplos, que funcionaram ao longo do set.



A seleção continuou impondo o ritmo até metade da segunda etapa, quando a Rússia cresceu na partida, explorando o bloqueio brasileiro. Com fortes saques, os russos procuraram dificultar o serviço do Brasil. Com uma melhora significativa, no bloqueio e no saque, os europeus fecharam o disputado segundo set por 26-24.



O terceiro set foi o mais longo da partida e continuou muito acirrado. Os russos insistiram nos fortes saques, a exemplo de André Nascimento. O jogador conseguiu encaixar dois aces consecutivos. O técnico Bernardinho fez muitas alterações na equipe, com a entrada de Anderson, Rodrigão e Bruninho.O Brasil esteve perto de fechar o segundo set ao abrir cinco pontos de vantagem, mas se desconcentrou no final, permitindo a recuperação russa que fechou por 31 a 29.



Com pouca criatividade, o Brasil explorou poucas jogadas pelo meio e, nos ataques, foi parado pelo bloqueio russo no quarto set. A seleção ficou abalada pela reação adversária ao longo dos três etapas. Para ajudar o time, o ponteiro Giba, ainda com dores no ombro direito, entrou mas não evitou a primeira derrota na competição. Com pouco poder de reação, O Brasil acabou perdendo por 25 a 19, com um fraco desempenho.



Com o resultado, o Brasil soma a segunda derrota consecutiva para a Rússia. A primeira ocorreu durante a liga mundial, em julho, depois de perder para os EUA. Em Pequim, a equipe verde e amarela soma duas vitórias e uma derrota. O próximo desafio da seleção é a Polônia, terceira colocada no grupo B com quatro pontos, no próximo sábado (16).