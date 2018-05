Wilma e Robinson continuam aliados Encontro foi o primeiro da governadora com o presidente da Assembléia Legislativa depois do fim das eleições.

A conversa entre a governadora Wilma de Faria (PSB) e o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Robinson Faria (PMN), ao invés de rompimento - era essa a expectativa após as críticas entre os grupos que ambos representam - o que houve foi um fortalecimento da aliança.



Desde o resultado das eleições municipais que os dois líderes não conversavam pessoalmente. Os "recados" eram mandados pela imprensa, inclusive Robinson se mostrou irritado durante entrevista ontem (23), na Assembléia. Ele negou que tenha criticado a governadora e, muito menos que tivesse o interesse de romper com ela.



De lá para cá, o representante do PMN tem feito questão de reafirmar que é um "liderado" de Wilma - mesmo não tendo apoiado sua candidata, a deputada Fátima Bezerra (PT), no pleito. Robinson ficou com Micarla de Sousa, e saiu vitorioso. Agora, além da borboleta, ele volta a contar com a governadora.



Administração



Após fazerem as pazes, o presidente da Assembléia e a governadora trataram de assuntos administrativos. Sobre o projeto de lei que concede um reajuste salarial aos servidores da Casa, e havia sido vetado, Robinson recebeu um sinal favorável de Wilma de Faria.



Com a presença da deputada estadual Márcia Maia, vice-presidente da Mesa Diretora da Assembléia, ficou decidido que o Legislativo vai encaminhar a mensagem com ajustes e o governo vai sancionar.