Marina de Natal: 20 perguntas

Natal deverá ganhar uma marina. Para dar início à obra, os órgãos competentes estão aguardando a regulamentação da Zona de Processamento Ambiental - ZPA7, na qual será instalado o empreendimento que terá capacidade para receber 450 barcos numa área total de 50 hectares. O pequeno porto náutico possibilitará a abertura de Natal para o turismo internacional de luxo.A marina que será construída em Natal mudará o perfil de turista que vem ao Rio Grande do Norte e irá atrair um tipo de visitante que o estado anda não possui, os milionários, inserindo a cidade no circuito do turismo de alto luxo. A idéia também é colocar a capital na rota dos eventos náuticos.No momento está sendo aguardada a regulamentação, pela Câmara Municipal de Natal, da Zona de Processamento Ambiental - ZPA7 que abrange toda a área lindeira que margeia o rio Potengi - da Fortaleza dos Reis Magos até as instalações do Exército. Essa regulamentação irá permitir a implantação de projetos náuticos, inclusive da marina. Após essa regulamentação aprovada seguirá para avaliação do Idema e do Ministério Publico.A temperatura da água e os ventos constantes fazem do Rio Grande do Norte um ambiente propício à prática de esportes como o Windsurf, a vela, o kit-surf e a pesca esportiva. Com a implantação da marina, o número de visitantes da cidade deverá aumentar gradativamente de acordo com os investimentos em campanhas publicitárias e inserções na mídia esportiva especializada, com o intuito de torná-la conhecida no Brasil e no mundo.De acordo com Secretaria Municipal de Turismo, que está à frente do projeto, praticamente todas as barreiras foram ultrapassadas, tais como: aprovação prévia pelas Forças Armadas (Exercito, Marinha e Aeronáutica), bem como aprovação de fato pelo Iphan (Federal), Semurb (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo), Complan (Conselho Municipal de Planejamento) e Procuradoria Municipal (Procuradoria Ambiental). .Resta apenas a Câmara Municipal regulamentar a ZPA7 . O projeto encontra-se há mais de 120 dias no Poder Legislativo, com a promessa do Presidente da Casa, Dickson Nasser, de entregar regulamentado no Dia Mundial do Turismo, dia 27 de setembro próximo. Após essa regulamentação será ainda encaminhada ao Idema e, posteriormente, ao Ministério Publico.O Ministério Público receberá, para avaliação, preliminarmente, a regulamentação da ZPA7 e, num segundo momento, o Edital de Licitação Internacional para a implantação de uma marina no local. Todos os empreendimentos que serão implantados na ZPA7 terão o acompanhamento do Ministério Publico, assim como todo o processo de implantação da marina na cidade, do começo de sua proposta até o término das construções.A marina será construída às margens do rio Potengi, que banha a cidade, ao lado da recém construída Ponte Newton Navarro e do Forte dos Reis Magos.A marina será construída nos padrões internacionais e terá uma posição privilegiada de proximidade com a Europa. Abrigará 450 barcos, numa área total de 50 hectares (metade de área molhada e a outra metade seca). No local haverá um parque público, a zona de estaleiro, torre de controle, posto policial de aduana, museu cartográfico, escola de iatismo e área comercial, formada por restaurantes e lojas de artesanato. O projeto prevê cais de honra para grandes iates. A primeira etapa da obra será a parte flutuante e deve levar cerca de 1 ano até ficar pronta. A segunda fase será a construção da parte seca, entre a base da Ponte Newton Navarro e o Forte dos Reis Magos.A obra está orçada em R$ 100 milhões. O prazo para a sua construção é de dois anos. O projeto foi elaborado pelo grupo espanhol BCM Engenheiros e Associados, um consórcio de construtores apresentado pelo Banco Santander. Após a regulamentação da ZPA7, será lançado o edital para a licitação da obra e escolha da empresa responsável pela sua execução, que não será, necessariamente, a empresa que elaborou o projeto.O projeto contempla a construção de uma escola de vela para crianças de 6 a 12 anos residentes nas comunidades carentes localizadas na região do entorno da marina, como os bairros de Brasília Teimosa, Santos Reis e Rocas. Haverá cursos profissionalizantes para jovens das comunidades do Paço da Pátria e de Mãe Luíza.A nossa construção é uma proposta a ser implantada na ZPA7, possibilitando a criação de milhares de empregos, diretos e indiretos, a exemplo da marina que foi implantada em Salvador há 10 anos e gera 12 mil empregos diretos e indiretos e movimenta R$ 60 milhões anuais, conforme informações do órgão oficial Cenab - Centro Náutico da Bahia.Os empreendimentos náuticos irão proporcionar, também, a revitalização da zona portuária da Ribeira como aconteceu em Salvador com a "Bahia Marina" que revitalizou o bairro portuário do Comércio. Mundialmente a implantação de uma marina traz enormes benefícios culturais, sociais e econômicos para a cidade e a região. Lembrando que o Brasil é uma referencia no esporte náutico mundial.A empresa que irá executar o projeto náutico terá a responsabilidade de fazer a manutenção do Forte dos Reis Magos e colocará duas embarcações à disposição do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico - Iphan.Todos os empresários ligados ao setor vêem o projeto com bastante otimismo. Segundo alguns deles, a marina vem para ocupar um espaço bastante carente hoje em Natal, que não possui nenhuma tradição em turismo náutico, ao contrário do que ocorre em cidades como João Pessoa, Recife, Salvador, entre outras da região Nordeste.A Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABIH/RN acredita em uma total parceria, já que os amantes do turismo náutico usam também a hotelaria. Outra forma de parceria é na divulgação do destino. De acordo com a entidade, além de consolidar o turismo náutico, a marina irá estimular a divulgação da cidade, pois Natal é um ponto estratégico para os navegadores, a esquina do continente e rota para navegadores de todo hemisfério norte em rota para o hemisfério sul.O projeto da marina será submetido ao Complan e a Marinha vê com bons olhos a sua construção porque trará uma infra-estrutura que contribuirá muito com a segurança da navegação. Os barcos terão local seguro para atracação e um apoio em terra para eventuais reparos.Uma marina organizada desperta a vontade de proprietários de embarcação de todo o mundo em conhecer a cidade. A segurança ao atracar o barco é fundamental nos planos dos amantes das viagens náuticas. Se Natal ganhar realmente uma marina, receberá um turismo sofisticado. Isso sem contar o fato de que muitos estrangeiros que têm optado por morar em Natal possuem barco e precisam guardá-lo em um local tecnicamente viável.De acordo com a Cartilha de Segmentação do Turismo do Ministério do Turismo, apesar de possuir um litoral de 7.367 quilômetros de extensão, 35.000 quilômetros de vias internas navegáveis, 9.260 quilômetros de margens de reservatórios de água doce, como hidroelétricas, lagos e lagoas, além do clima ameno, o Brasil ainda não aproveita seu grande potencial para o Turismo Náutico como poderia e deveria.Em parte, pela proibição, até 1995, da navegação de cabotagem no país para navios de bandeira estrangeira. Tal restrição inibia a inclusão do Brasil nas rotas de viagem dos armadores de outros países. Somente a partir de agosto de 1995 com a publicação da Emenda Constitucional n°7/95 sob intensa atuação da Instituto Brasileiro de Turismo- Embratur, foi liberada a navegação de cabotagem no litoral brasileiro para embarcações de turismo.As mais praticadas são: Canoagem, Caça Submarina, Pesca Oceânica, Iatismo, Esqui Aquático, Kitsurf, Mergulho, Motonáutica, Pentatlo Moderno, Remo, Surf, Surf de peito (Bodysurf), Triatlo, Vela, Wakeboard e Windsurfe.

O Nasemana ouviu a Secretaria de Turismo de Natal (SECTUR), Capitania dos Portos, Idema, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABIH/RN e sites relacionados aos Esportes Náuticos.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 23 - 30 de agosto a 5 de setembro de 2008)