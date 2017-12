Pelo fim da morosidade

Fotos: Fred Carvalho Desde que foi preso, João Batista ainda não teve nenhuma audiência.

Francisco Carliano ainda aguarda Guia de Recolhimento para ser

transferido para uma penitenciária estadual.

Esses são apenas dois exemplos da morosidade judicial, que acaba resultando na superlotação das cadeias públicas – um problema nacional. Somente em Natal, até a quinta-feira passada, um total de 91 presos já sentenciados ainda estavam em cadeias públicas. O número de homens presos há mais de um ano que ainda estão ou no presídio provisório ou nos três Centros de Detenção Provisória (CDPs) de Natal chega a 153.João Batista, que responde ao processo número 002.02.001571-4 na 1ª vara Criminal da zona Norte, disse não saber nem o porquê de ter sido preso. “O que sei é que estava na casa de uma vizinha, no loteamento José Sarney, e acabei discutindo com ela. Mas não cheguei a bater nela. Uma viatura da polícia passou e eu acabei preso”, disse.Desde que foi preso, João Batista ainda não teve nenhuma audiência. Segundo o processo dele, dois termos de interrogatório foram aprazados, mas não foram cumpridos. Por esse fato é que, “inconformado”, ele iniciou uma série de fugas.“Primeiro fugi da delegacia de plantão da zona Norte, depois da delegacia de Ceará-Mirim e por último do CDP de Candelária. Mas isso porque não agüento a injustiça que estão fazendo comigo”, alegou o preso, de 29 anos.Duas semanas depois, Cuíca voltou a ser notícia porque havia sido vítima de uma barbaridade dentro da delegacia de Goianinha. Um agente de Polícia Civil, embriagado e armado, entrou na unidade e o obrigou a fazer sexo oral com um cachorro. Ainda sob a mira da arma, dois outros presos mantiveram relações sexuais com Carliciano, que ainda teve um tubo de desodorante introduzido no ânus dele. “O sangue escorria sem que eu pudesse fazer nada”, lembrou.Cuíca confessa que roubou os R$ 3. “Estava sem dinheiro e queria tomar uma cachaça. Fui até uma mulher e lhe roubei esse dinheiro”. O processo número 116.05.000416-0, da vara única de Goianinha, ainda consta como aberto no site do Tribunal de Justiça.Tanto João Batista quanto Francisco Carliano aceitaram conceder entrevista e serem fotografados pelo. Ambos, que alegam não ter condições de contratar advogado, se disseram felizes com a notícia da chegada de novos defensores públicos. “Quero que essas pessoas me ajudem a sair daqui. Sou inocente”, disse João. “Cometi um erro e sei que devo pagar por ele, mas também sei que isso poderia ser mais rápido, até porque acho que sofri o bastante por causa desse deslize”, completou Carliciano.Para reverter esse quadro da morosidade e tentar dar agilidade aos processos, a Defensoria Pública do Estado nomeou no mês passado 19 novos defensores. De acordo com o defensor público geral do Estado, Paulo Afonso Linhares, esses novos profissionais terão foco, principalmente na área criminal.“Atualmente, o Estado dispõe de 23 defensores públicos, que a princípio estão distribuídos em Natal, Mossoró e Caicó. Também vamos atuar em outras áreas, mas a criminal é prioridade”, falou.De janeiro até maio deste ano, de acordo com ele, a Defensoria Pública realizou 2.246 procedimentos. “A demanda é muito grande. Esse número ainda é insuficiente”, diz ele, afirmando que o ideal para o Rio Grande do Norte seria 140 defensores públicos.É atribuição da Defensoria Pública Estadual, segundo o defensor público geral, prestar, gratuitamente, orientação jurídica, assistência judicial e extrajudicial integral à camada da população que não dispõe de recursos financeiros para procurar os serviços de advogados nem tem condições de arcar com os custos de um processo administrativo ou judicial. “Pela lei, tem direito à defensoria pública todo cidadão hipossuficiente (pessoa considerada pobre na forma da lei), cuja unidade familiar tem renda de até dois salários mínimos”.O defensor público geral do Estado ressalta a importância da função. “Porque ele (defensor público) é a garantia de um direito fundamental dado ao cidadão, que é o acesso à Justiça”, diz, acrescentando que a defensoria é um baluarte na luta em defesa dos direitos humanos e da cidadania.A Defensoria Pública funciona atualmente na Central do Cidadão do Alecrim, no fórum da zona Norte, e no Seabra Fagundes, em horário de expediente.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)