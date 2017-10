Agripino Neto: Seguro até nas palavras

Fotos: Vlademir Alexandre Não vou permitir que bandidos dêem as ordens no Rio Grande do Norte.

Agripino Neto - A governadora me procurou. A assessoria dela. Fiquei surpreso porque não tinha nenhum envolvimento com o Governo do Estado, mas resolvi aceitar o desafio.AN - Ela me passou um quadro que de certa forma não era muito favorável. Então, nós fizemos um diagnóstico e identificamos alguns pontos que precisam ser mais bem equacionados e direcionados, como por exemplo, o concurso público. Essa questão vem sendo falada há bastante tempo, mas o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e o resultado foi que o Judiciário, já em segunda instância, depois de várias negociações, fixou um prazo de um ano para o concurso ser realizado. Então, eu disse, governadora, a senhora está me dando uma missão e eu vou aceitar. Nós vamos traçar algumas metas e gradativamente vamos tratando cada item de maneira adequada. È uma tarefa que não é fácil, mas não é impossível de se obter um bom resultado. Nós podemos dar uma sensação de melhora para a sociedade.AN - Olhe, um dos maiores problemas que nós temos aqui é o excessivo número de presos em delegacias. A missão da Secretaria de Segurança é investigar os crimes e não apenas atender uma ocorrência, porque isso é apenas o início da coisa.AN - Bom, a Secretaria de Justiça e Cidadania é a responsável pelo sistema prisional e isso também é uma cadeia. O cidadão é preso por furto e, depois, ele vai ter que se apresentar ao Judiciário. Em uma audiência tem que estar presente o juiz, o advogado, o promotor. Se um deles falta, a audiência é remarcada para seis meses depois. Enquanto isso, o preso está lá nas celas aguardando. Então, nós tínhamos que ter um sistema para tornar isso mais célere. Existe um sistema aqui no Estado que o Judiciário colocou à disposição e nós já aderimos, que é o Pauta Zero. Eles estão com um mutirão para examinar esses casos que são de menor potencial ofensivo e desafogar um pouco as nossas cadeias. Não vai resolver, mas é um paliativo. Outra questão é a construção de presídios e a criação de mais vagas. Hoje, boa parte do nosso efetivo está sendo utilizada na custódia desses presos, o que tem causado uma série de problemas pelo desvio de função. Ou seja, se tem uma ocorrência, a polícia vai lá e registra. Não passa disso. Agora, se não tivéssemos esse grande número de presos poderíamos tratar bem melhor nossa investigação.AN - Eu gostaria de hoje estar dando posse aos novos policiais civis do Rio Grande do Norte, mas, infelizmente, a decisão judicial não foi observada com a questão do prazo, que termina no dia 30 deste mês. Então, nós estamos com o concurso público aberto, e com a dispensa desse pessoal estamos com um novo problema. Temos que pegar os delegados regionais e dar a eles atribuições de também responder pelas delegacias que estão vagos. Ou seja, o efetivo de policiais civis ou militares que tem naquela cidade, vai permanecer apenas o suboficial sargento ou tenente, que não podem mais assinar na condição de delegado.AN - É, essa questão se arrasta há muitos anos e o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados que ainda tinha policiais militares nessas condições. Agora, a dificuldade é que nós estamos dando uma sobrecarga muito grande aos atuais delegados. Alguns deles estão sendo remanejados da capital para o interior. Tem delegado que ficará responsável por dez municípios.AN - Não existe problema nenhum entre a polícia e o Ministério Público. Eles fazem o trabalho deles e nós fazemos o nosso, existe até uma parceria.AN - Eu não tenho como avaliar, pois não trabalhei nessa operação. Eu nem trabalhei, nem vi essas pessoas envolvidas, então não posso avaliar.AN - Olha, pelos dados apresentados, inclusive, pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), o Rio Grande do Norte está muito bem avaliado em termo de segurança. Evidentemente que nós temos problemas, mas se formos comparar a nível nacional, nosso Estado está muito bem situado nessa questão da criminalidade. Mas, não é por isso que nós vamos deixar de fazer o que tem que ser feito, embora nossa situação seja cômoda.AN- Pretendemos mapear o tráfico de drogas, intensificar o trabalho e agir de uma forma para minimizar o problema. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para coibir, como abrir frente na questão da prevenção. Atualmente, já existem programas feitos nas escolas. Agora, temos que melhorar. Nós temos a idéia de criar uma divisão de entorpecente para que haja uma melhor estrutura para a Polícia Civil.AN - Tem que se melhorar. Se já temos uma estrutura, temos que melhorá-la, dar melhores condições de trabalho ao grupo para que se possa dar uma melhor resposta à sociedade.AN - Olha, eu não quero me posicionar quanto a isso. A atribuição da segurança pública é da Sesed e nós estamos fazendo o possível para melhorar. Agora, evidente que essas coisas não se resolvem do dia para a noite. Idéias, nós estamos prontos para receber, assim como parcerias, pois elas são sempre bem-vindas. Inclusive, nós já temos algumas experiências de parcerias como a Polícia Federal, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e por aí vai.AN - Claro, como secretário de segurança eu tomei conhecimento de tudo.AN - Faço uma avaliação positiva. Da maneira que aquele grupo estava armado, se eles tivessem conseguido chegar à cidade de Lajes, teríamos um resultado desastroso. Estávamos no dia de pagamento, com pessoas idosas no banco. Eram em torno de 300 pessoas no banco e nas proximidades. Então, se eles conseguissem realizar o assalto seria uma coisa desastrosa. Além disso, se o embate tivesse sido na cidade, muitas pessoas poderiam ter sido atingidas.AN - Não, não é isso. Nossa idéia não é aquela. O resultado foi aquele porque as pessoas não atenderam a ordem de se render, eles já foram atirando. Então, nós fizemos a coisa da forma tecnicamente correta. Eu não posso enfrentar um grupo com aquele potencial de fogo sem estar em superioridade a ele, do contrário iria acontecer conosco o que aconteceu no passado quando um delegado foi morto em uma cidade por um bandido, ou quando um policial teve que dançar na pista. Isso não podemos admitir. Não vou permitir que bandidos dêem as ordens no Rio Grande do Norte. Nós temos que fazer um trabalho correto, de inteligência. Aquele de Lajes já demandava algum tempo, a Polícia Federal vinha investigando e contou com o apoio da Polícia Militar para desencadear a ação. Se no meio daquela ação um popular tivesse sido ferido, com certeza a ação teria uma conotação diferente. Então, preservou-se a vida de muita gente, dos policiais e da população da cidade. Eles também poderiam ter atendido ao comando da polícia e se rendido.AN - Como você mesmo falou, às vezes esse problema acontece, e quando se há o registro ele é resolvido da forma como se apresenta. Mas, a nossa idéia é haver essa integração. Não se pode fazer de forma diferente. Diariamente, eu estou com o comandante da Polícia Militar (coronel Marcondes Pinheiro) e com o delegado-geral (Ben-Hur Cirino). Estamos sempre em contato com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal, onde eu sou servidor. Então, essa forma de trabalhar não é invenção. As coisas só funcionam dessa forma. Eu não posso trabalhar de forma isolada, até porque se eu fizer isso corro o risco de usar desnecessariamente os meus meios. Por exemplo, eu posso estar investigando determinado crime ao mesmo tempo em que a PRF pode ter informações sobre aquele caso, como a PM ou Polícia Civil. Então, nós temos que reunir informações e usar a inteligência. Agora, no universo de tantas pessoas pode acontecer algum desentendimento. Mas nossa idéia é que isso não aconteça.AN - A polícia tem de tudo um pouco e desse pouco é possível se fazer bastante coisa. Tendo o comprometimento e a boa vontade em querer fazer, a gente consegue.AN - O nosso maior patrimônio é o elemento humano e nós precisamos capacitar o nosso policial. Todos os dias nós temos um aprendizado novo, um fato novo, então é preciso capacitar nosso pessoal. Na área de policiamento comunitário tem alguns cursos que estão sendo feitos. Estamos tentando abrir um programa de capacitação em várias áreas, como relações humanas e informática. Agora, nós temos deficiência de armamento, mas como eu disse de tudo temos um pouco.AN - Nós vamos locar 300 viaturas. O processo está em andamento. Hoje, a maioria dos estados fez a opção pela locação. O que nós vamos gastar com isso em um ano seria mais ou menos equivalente à manutenção desses veículos. Além disso, temos uma vantagem porque a frota locada está sempre disponível, diferentemente da frota própria. Atualmente, quando uma viatura sofre uma avaria ela vai para o conserto e fica indisponível. No caso do veículo locado, a locadora é que vai tratar da manutenção e vai repor o veículo em um tempo de duas horas.AN - Na verdade não é uma licitação, e sim um registro de preço. O processo está bem adiantado.AN - Ele está normal, voando sem nenhum problema. Tem apenas que se fazer a estrutural do grupamento aéreo, que já está sendo trabalhado e nos próximos dias deve estar tudo resolvido.AN - A minha opinião é que eu tenho uma decisão judicial da mais alta corte e até onde eu sei ela tem que ser cumprida. Agora, os desdobramentos que acontecerão, realmente, ficam difíceis de eu fazer uma previsão.AN - Pode acontecer uma série de coisas. Agora essa questão da forma como foi colocada nós temos que cumprir. E já existe questionamento até do Ministério Público local, mas não cabe a nós questionar ou tecer comentários. Na nossa ótica, a determinação judicial se cumpre. [Esse habeas corpus preventivo do Minsitério Público foi negado na quinta-feira pelo STF].AN - Tem várias soluções, como a celeridade nos processos, o que resolveria uma parte. A construção de presídios seria outra parte. E nós temos uma forma que é a questão de pena alternativa e o judiciário já é o nosso parceiro. O programa Pauta Zero está disponibilizado para nós, no qual vão ser organizados os processos. Isso vai ser uma forma de minimizar o problema, pois vamos identificar aqueles casos em que as pessoas poderão ser libertadas ou apenadas de forma alternativa. Ou seja, isso vai permitir que o nosso policial exerça a sua missão principal, que é investigar.AN - Nós estamos querendo melhorar alguns aspectos porque nós precisamos passar para a população a sensação de segurança. Nós temos um problema que na medida do possível ele será resolvido e isso passa por uma série de etapas. Nesse primeiro momento, nós estamos identificando os principais gargalos. Essa questão dos presos, o efetivo, a questão dos policiais no interior, mas nós estamos fazendo o possível para que isso não agrave nenhuma das nossas áreas. Estamos trabalhando para que isso seja visto da melhor maneira possível.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 23 - 30 de agosto a 5 de setembro de 2008)