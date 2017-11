Renato Dantas: Eu peço o voto para Fátima, mas o povo não atende

Arquivo Renato Dantas diz que marketing está prejudicando a campanha de Fátima.

De acordo com o vereador, ele vem recebendo críticas de aliados da deputada federal, Fátima Bezerra (PT) que duvidam do seu empenho na campanha. Renato Dantas foi curto e grosso: “Eu peço o voto para Fátima, só que o povo não está atendendo”, declarou em frente as câmeras de televisão.Apesar de fazer parte da aliança, o vereador fez comentários, no mínimo, conflitantes para alguém que está apoiando um candidato. Ele chamou a atenção para a falha do marketing da petista, que na sua opinião, “acabará com a companheira Fátima”.O vereador se refere a propaganda da candidata apoiada nos recursos federais que ela conseguiu para a Prefeitura de Natal e que está sendo fortemente desmentida por políticos como o deputado estadual José Dias (PMDB). Mas só que este, apesar de pertencer ao mesmo partido de Dantas, já declarou abertamente que seu voto é da pevista, Micarla de Sousa.Renato continua afirmando que está do lado de Fátima, ou pelo menos segue a orientação do seu partido o PMDB, mas não relutou em dizer que “estão induzindo Fátima a mentir”.