Fátima dá de dez a zero em qualquer candidato, diz Wilma

Alex Regis / Assessoria Wilma disse que comparou os candidatos e escolheu Fátima.

Wilma lembrou o slogan que vem utilizando nos vídeos em prol de Fátima, afirmando que “comparou os candidatos e escolheu Fátima Bezerra”. Indo mais além, a governadora colocou em cheque a seriedade dos demais adversários, que também são aliados da administração estadual.“Em termos de seriedade, Fátima dá de dez a zero em todos os outros candidatos que aí estão. Por isso é que ela deve ser e, com certeza, será a prefeita”, disse a governadora.Além das referências ä deputada federal, a governadora demonstrou ter deixado de lado – mesmo que temporariamente – as diferenças com o senador Garibaldi Alves Filho. Sobre o hoje aliado, Wilma disse que “são inegáveis as qualidades e o importantíssimo trabalho que o senador vem fazendo por Natal”.