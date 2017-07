Brasil goleia Nova Zelândia e se classifica para as quartas em Pequim

O técnico Dunga e os jogadores previram que a seleção brasileira iria melhorar o desempenho no decorrer das Olimpíadas. O time que goleou neste domingo (10) a Nova Zelândia por 5 a 0, no Estádio Olímpico de Shenyang, mostrou-se não só mais organizado taticamente, atuando com mais movimentação e rapidez, como exibiu em grande parte do jogo a técnica e a categoria que distinguem os jogadores brasileiros em todo o mundo.Ronaldinho, que teve excelente atuação, à altura dos seus melhores momentos, fez dois gols e deu vários passes precisos. Anderson, Alexandre Pato e Rafael Sobis fizeram os outros gols do Brasil, que impôs o seu melhor futebol sobre um adversário que não teve condições para oferecer resistência.A vitória, categórica, garantiu a classificação antecipada do Brasil - líder do Grupo C, com seis pontos - às quartas-de-final das Olimpíadas de Pequim. Na segunda partida da rodada dupla, Bélgica, que ainda não pontuou, enfrenta a China, com um ponto ganho, o mesmo da Nova Zelândia.Na quarta-feira, em Qinhuangdao, a Seleção Brasileira enfrenta a China, às 8h45 de Brasília.

Exibição coletiva e individual

O gol de Anderson, aos três minutos, desorganizou muito cedo o sistema defensivo do adversário. O lance começou com Alexandre Pato, que deu o passe em condições para Anderson chutar para defesa parcial do goleiro Spoonley - no segundo rebote, Anderson cabeceou para fazer 1 a 0.A Seleção Brasileira ficou com o jogo à sua feição. Dunga pediu para os jogadores tocarem a bola, deixando o time da Nova Zelândia envolvido em campo, sem condições de tomar a iniciativa para conseguir uma reação.Dominada, sem ter como buscar o ataque, restava à Nova Zelândia correr atrás dos brasileiros e tentar exercer uma forte marcação para impedir que a Seleção Brasileira aumentasse o placar. Só que a providência se torna insuficiente quando entra em ação a categoria do jogador brasileiro.Foi o que aconteceu aos 33 minutos: Ronaldinho deu ótimo passe para Marcelo, que pela terceira vez fez a ultrapassagem correta, e deste saiu o cruzamento preciso para Alexandre Pato se antecipar e desviar de cabeça, para estabelecer os 2 a 0 para o Brasil.O Brasil tornou fácil o jogo. Os lances de efeito saíam com naturalidade, como o que aconteceu aos 38 minutos, em que Ronaldinho exibiu toda a sua técnica, antes do passe para Marcelo, que cruzou para Alexandre Pato marcar de novo - mas Marcelo estava impedido e o gol foi anulado corretamente.A Seleção Brasileira iniciou o segundo tempo ainda ditando o ritmo de jogo. Marcelo, que tinha espaços para atacar, o fazia com muita competência, e mostrava ainda um bom entendimento com Ronaldinho, que se movimentava mais do que aconteceu na estréia, como também estava previsto no planejamento de treinos feito pela comissão técnica.E foi Ronaldinho quem marcou o terceiro gol, aos nove minutos. Na cobrança de falta, quando todos esperavam o cruzamento pelo alto, ele chutou rasteiro - Alexandre Pato, Lucas e os zagueiros da Nova Zelândia atrapalharam a visão do goleiro, e a bola entrou.Os jogadores da Seleção Brasileira festejaram muito o gol de Ronaldinho, um jogador querido por todos no grupo e que está dando mostras do seu reencontro com o grande futebol que possui.A prova disso veio seis minutos depois. Ronaldinho recebeu o passe de Anderson, penetrou na área com a bola dominada e foi puxado, em pênalti indiscutível. Ronaldinho cobrou com categoria, no canto direito de Spoonley, e fez 4 a 0.A vitória estava mais do que garantida. Dunga fez então três substituições, dando oportunidade a outros jogadores de mostrarem o seu futebol. Primeiro, Ilsinho entrou no lugar de Rafinha, depois Rafael Sobis e Thiago Neves substituíram Alexandre Pato e Diego, respectivamente.O Brasil continuou criando oportunidades para marcar, como quase aconteceu em uma cabeçada do zagueiro Alex Silva. Ou a que surgiu depois de ótimo lançamento de Ronaldinho, em profundidade, para Rafael Sobis, que tentou encobrir o goleiro, mas chutou alto.Mais do que dominar inteiramente a partida - a Nova Zelândia era obrigada a se defender para evitar mais gols -, a Seleção apresentava um futebol que deixava o adversário impotente. As jogadas de tabelinha e passes bem feitos se sucediam. Ronaldinho, que tinha a todo o momento o apoio de Marcelo, estava inspirado, levando os torcedores ao delírio.Dava tempo ainda para o quinto gol, e ele saiu aos dois minutos de acréscimo. Ronaldinho tabelou com Lucas, que serviu Rafael Sobis, para fechar o placar em 5 a 0.O Brasil venceu com Renan, Rafinha (Ilsinho), Alex Silva, Breno e Marcelo; Lucas, Hernanes, Anderson e Diego (Thiago Neves); Ronaldinho e Alexandre Pato (Rafael Sobis).

* Fonte: www.cbfnews.com.br.