Deivinho é afastado por indisciplina Jogador falta treinos e desrespeita o treinador Marcos Severino

A diretoria do ABC/UnP/Art&C resolveu ontem (25) afastar o ala Devinho do grupo que vem treinando para a disputa da Taça Brasil, em novembro. Segundo o diretor de futsal, Rubens Lemos Filho, o jogador já faltou dois dias de treinamento e vem desrespeitando o treinador Marcos Severino. ‘‘Não vamos aceitar mais indisciplina no ABC. Montamos um grupo qualificado para disputar a Taça Brasil e para participar deste time tem que ter caráter, ser homem e respeitar os demais'', disse Rubinho.



Deivinho será punido com multa de 10% nos vencimentos, além de três dias de suspensão. De acordo com Rubinho, o jogador pode ser negociado. ‘‘Não vamos mais aturar este tipo de comportamento e o clube que quiser contratá-lo é só pagar o valor da transferência internacional que pagamos para trazê-lo'', avisou o dirigente.



O técnico Marcos Severino comanda hoje (26) o primeiro coletivo da renovada equipe, às 9h, no ginásio do Sagrada Família.



