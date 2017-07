Atletismo: Fabiana Murer diz que vai brigar por medalha na final do salto com vara

Fonte: Cob/org

Pouco depois de garantir vaga na final do salto com vara nos Jogos Olímpicos Pequim 2008, neste sábado (16), Fabiana Murer exalava tranqüilidade: "O salto com vara está crescendo muito, vocês viram aqui hoje várias atletas saltando com qualidade. Estou bem fisicamente, muito bem treinada. Saltei hoje super bem, veloz e dinâmica. Vou brigar por uma medalha", analisou.Enquanto várias atletas precisaram saltar 4 m, 4,15 m e 4,30 m, a paulista de Campinas foi direto para os 4,40 m - cravou na primeira tentativa, o mesmo ocorrendo com os 4,50 m: "É importante não se desgastar neste primeiro dia. A Isinbaeva fez 4,60 m, mas, quando vi que com meus 4,50 m já garantia vaga na final, parei. Guardei energia para dar tudo certo daqui a dois dias", disse, referindo-se à russa Elena Isinbaeva, recordista mundial, e à final da prova, na segunda, 18, a partir das 19h20 (10h20 de Brasília).Além do forte calor na capital da China este sábado, Murer teve outro adversário na prova matinal: "Tenho dificuldades para acordar cedo. Tive que botar despertador para estar de pé às cinco e meia, já que tinha que me apresentar na câmara de prova três horas e meia antes". A eliminatória do salto com vara começou às 10h10 (23h10 de sexta, 15, em Brasília).Medalha de ouro nos Jogos Panamericanos Rio 2007, Fabiana Murer explicou como quer conseguir o sonho olímpico: "É importante trabalhar com o mínimo erro possível. Quero saltar os 4,80 m na primeira tentativa, tenho que procurar fazer meu melhor salto", explicou. Cada atleta tem três tentativas de salto em cada marca - e, para o desempate, ganha quem tiver executado o resultado primeiro.Se saltar com sucesso 4,80 m, a atleta acredita que leva uma medalha: "A Isinbaeva está voando, a americana Jennifer Stuczynski também está muito bem. Mas não tenho que pensar nelas. Importante é entrar no estádio, pensar na minha técnica, usar a vara certa. Acredito que com 4,80 m estou na briga. Ainda não cheguei no meu limite", avaliou.