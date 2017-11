João Grandão se recupera bem de atentado Na noite de segunda-feira, quando chegava em casa, no bairro de Neópolis, João Grandão foi vítima de atentado e levou cinco tiros.

É estável o quadro clínico do ex-policial militar João Maria da Costa Peixoto, o João Grandão. Ele foi cirurgiado ontem à noite (8) para a retirada das balas.



Na noite de segunda-feira, quando saía de casa, no bairro de Neópolis, João Grandão foi vítima de atentado e levou cinco tiros.



Dois tiros atingiram os braços, um acertou a região lombar (abdome), e dois outros tiros atingiram a perna.



No hospital Walfredo Gurgel, onde está internado, o ex-PM foi submetido a uma laparatomia — cirurgia no abdome por meio da qual é possível saber se o tiro atingiu um osso ou órgão vital.



Nesta manhã, João Grandão foi transferido para o CRO (Centro de Reabilitação de Operados). Ele está consciente e respira sem ajuda de aparelhos.



Devido à presença de João Grandão, o policiamento do Walfredo Gurgel foi reforçado. Além dos três policiais da escala do hospital, há uma viatura - de númro 117, do 1º Batalhão da PM - dando reforço.