Operação Impacto: delegado acredita que decisão do MP saia em uma semana

A operação Impacto, que nesta sexta-feira (11) completa um ano, teve cinco pedidos de prorrogação de prazo neste período feitos pelo delegado Júlio Rocha, titular da Especializada em Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (Deicot).À época dos pedidos, o responsável pela investigação alegava que devido a demanda de informações a serem obtidas e depoimentos colhidos precisava de um maior tempo para conclusão do inquérito.A reportagem domanteve contato com o delegado responsável pelas investigações e saber dele uma análise do período em que preparou o inquérito policial.Alegando que o inquérito está no Ministério Público – e em segredo de justiça –, o delegado preferiu não tecer qualquer comentário acerca dos trabalhos desenvolvidos. “Tenham só mais um pouco de calma, que logo tudo isso será apresentado”, disse.Questionado acerca de uma análise dos trabalhos feitos, Júlio Rocha desconversou e disse que no momento oportuno as informações virão à tona. “Acredito que, no máximo em uma semana, o resultado da operação saia”, avisou.