Ronaldinho elogia ambiente que encontrou na Seleção Olímpica Dunga diz que grupo começa a mostrar entrosamento dentro e fora de campo

Ronaldinho Gaúcho está feliz, ansioso em disputar as Olimpíadas de Pequim, e mais motivado ainda pelo ambiente de união que encontrou no grupo reunido em Cingapura na preparação para os Jogos. O craque do Milan elogiou o comportamento dos seus companheiros de Seleção.



- Esse é o melhor ambiente que encontrei nos últimos tempos na Seleção Brasileira. Todos estão mostrando concentração na busca do objetivo, está sendo muito legal conviver com todos aqui.



Tudo isso sem deixar de lado a alegria e a descontração. Os jogadores já fazem a tradicional batucada no ônibus, no trajeto entre o Hotel Mandrim e o Estádio Nacional de Cingapura, com o samba e o pagode dando o tom do ritmo que a maioria prefere.



Mesmo quem não gosta muito dos gêneros, como é o caso de Anderson, que prefere hip hop e rap, largou seu Iphone para se juntar ao grupo no fundo do ônibus, engrossando o coro do pagode.



O entrosamento, que começa a se manifestar nos treinos com a montagem da equipe, tem continuidade fora de campo. O técnico Dunga está feliz com o o que está vendo, com todo o ambiente positivo que cerca a Seleção Olímpica.



- Eles estão felizes, conversando e brincando muito, e isso é um bom sinal. O grupo está se entrosando bem dentro e fora de campo.



CBF News