Candidato a vereador é detido em Apodi sob suspeita de crime eleitoral Pedro Júnior estava acompanhado de Wilson Oliveira quando foram detidos por policiais, que encontraram R$ 4 mil e uma lista com nomes.

Uma equipe de policiais deteve, na tarde deste sábado, o candidato a vereador Pedro Júnior e o ex-presidiário Wilson Oliveira. Os dois foram detidos juntos na cidade de Apodi, distante 328 quilômetros de Natal.



Os dois estavam em um veículo quando foram detidos pelos agentes da PF. Dentro do carro, foram encontrados R$ 4 mil em cédulas de pequeno valor e uma lista com alguns nomes, que estão com a Polícia Federal.



Os dois foram encaminhados à delegacia de Apodi onde se apura uma possível tentativa de compra de votos. Segundo um agente da delegacia daquela cidade, Pedro Júnior e Wilson ainda estavam na delegacia, mas ainda não foram ouvidos acerca do caso.



Outros casos

Ainda em Apodi, a delegacia local registrou o homicídio de uma mulher – ainda não identificada – morta a facadas por seu companheiro, conhecido por “Xareu”. “Ele tem algumas passagens pela polícia e foi preso em flagrante”, informou o agente da Polícia Civil.