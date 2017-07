Extinção do Bandern será feita com pelo menos dois anos de atraso Em 60 dias o Governo do Estado deverá concluir o diagnóstico situacional, depois disso será realizada uma assembléia geral para a conclusão do processo.

Dezoito anos após ter sido fechado, o Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A. (Bandern) deverá finalmente ser extinto este ano. Na quinta-feira (14), o Governo do Estado criou um grupo de trabalho para realizar diagnóstico situacional para a conclusão do processo de liquidação. O prazo será de 60 dias e depois disso será realizada uma assembléia geral que será convocada para autorizar a conclusão do processo de liquidação e conseqüentemente a extinção da empresa.



No entanto, a extinção vem no mínimo com dois anos de atraso. O último prazo dado pelo Tesouro Nacional, que a princípio, assumiu a liquidação, foi o ano de 2006. Porém, pendências judiciais que não foram concluídas até o período obrigaram ao Governo do Estado a assumir os débitos e créditos da instituição e adiar a liquidação do Banco.



De acordo com o liquidante, Américo Brito, depois da conclusão do processo de liquidação, o Governo do Estado, na condição de acionista majoritário, recebe o acervo da massa e passa a administrá-la.



Brito explica que a demora no processo de liquidação de qualquer sistema financeiro é comum, já que envolve quatro instituições. No caso do RN, envolve um Banco de Desenvolvimento, uma Financeira, uma Sociedade de Crédito Imobiliário e um Banco Comercial. “É bem complexo e demanda tempo para conclusão do processo. Várias instituições financeiras estão enfrentando o mesmo processo”, afirma.



Segundo o liquidante, o Banco Central passou dez anos à frente da liquidação do Bandern, de 20 de setembro de 1990 a 20 de janeiro de 2000, sem nenhuma ação concreta com vistas ao encerramento da liquidação. “O Governo do Estado no período de oito anos, a partir de 21 de janeiro 2000, já sinaliza a finalização do processo”, destaca.



Histórico



O Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A. (Bandern), na verdade, nasceu como Banco do Natal, em 1906. Antes do fechamento, em 1990, no governo Geraldo Melo, o banco tinha 56 agências em todo o Estado e seu nome era colocado no mesmo patamar de bancos como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.