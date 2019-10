Urbana fará mutirão de limpeza na Zona Norte de Natal Companhia limpará lagoas e bocas de lobo para a chegada do inverno.

A Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana) realizará neste domingo (01/02), durante todo o dia, um mutirão de limpeza na zona norte da cidade.



Na ação, a Urbana disponibilizará máquinas, coletores, roçadeiras, além dos caçambeiros e equipes de garis que atuarão nas ruas recolhendo lixo doméstico, entulho e podas.



Durante o mutirão será feito também o serviço de drenagem, através da limpeza de lagoas e bocas de lobo. “Intensificaremos o trabalho realizando em todos os pontos que são considerados críticos na zona norte da cidade”, afirmou o diretor de operações da Urbana, Francisco Antônio Costa.



“Essa é apenas uma entre tantas outras medidas que serão tomadas com o objetivo de preparar as ruas de Natal para a chegada do inverno”, garantiu o presidente da companhia, Bosco Afonso.