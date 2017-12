Lula fala da criação da Universidade Afrobrasileira O presidente previu que cerca de 220 mil vagas devem ser abertas em universidades federais em 2009.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar nesta sexta-feira (19) na criação da Universidade Afrobrasileira. “Vamos fazer uma universidade com metade de alunos brasileiros e metade africanos”, disse o presidente, sem detalhar quando o projeto deve começar a ser executado.



A universidade, segundo o presidente, deve “começar a pagar a nossa dívida com esse continente que foi escravizado durante mais de 300 anos”.



O tema foi tratado pelo presidente durante a inauguração da Universidade Rural do Semi-Árido (Ufersa), em Mossoró (RN). De acordo com Lula, a inauguração de novas universidades no interior do Nordeste vai tornar o país mais igual.



“O Brasil precisa ser mais irmão. As pessoas precisam ter o direito de viverem com dignidade em sua terra natal, sem precisar viver como nômades atrás de oportunidades”, disse o presidente, que anunciou novas inaugurações de universidades e escolas técnicas para o próximo ano.



O presidente previu que cerca de 220 mil vagas devem ser abertas em universidades federais em 2009.



“Não vamos deixar nada que começamos a fazer em educação para ser finalizado em 2011. Vamos terminar as nossas em 2010 e os outros que comecem as suas em 2011”, avisou Lula. “Se a sorte ajudar e acontecer o que eu estou pensando, nós não vamos ter problemas, porque nós vamos ter continuidade e as coisas vão melhorar ainda muito mais nesse país”, completou o presidente, se referindo às próximas eleições presidenciais.



Lula disse ainda que um presidente deve, antes de tudo, ser um republicano.



“Tenho certeza que os governadores e prefeitos, mesmo os que não são do meu partido, receberam mais dinheiro no meu governo que em qualquer outro”, afirmou.