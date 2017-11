Brasil é derrotado pela Rússia no futebol de 7

A primeira derrota a gente nunca esquece, ainda mais de goleada. A seleção brasileira de futebol de 7 perdeu nesta sexta-feira (12) de manhã, em Pequim, para a Rússia por 3 a 0.A partida, válida pela última rodada do grupo A, foi uma disputa de invictos. As duas seleções ainda não haviam perdido na Paraolimpíada.O goleiro Marcos Ferreira teve muito trabalho com o ataque russo e, apesar dos gols sofridos, foi o melhor jogador brasileiro em campo.O primeiro tempo já terminou em 2 a 0 para a Rússia. O Brasil não conseguiu reverter a vantagem russa no marcador, foi para o ataque e acabou levando mais um gol no segundo tempo.O Brasil terminou a primeira fase em segundo no grupo e vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo B.