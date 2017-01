Governadora inaugura Central do Trabalhador em Natal

Fátima Elena Albuquerque Fabian Saraiva aposta na Central do Trabalhador para aperfeiçoar mão-de-obra local.

“A central serve para facilitar a entrada do trabalhador no mercado de trabalho, ou aperfeiçoá-lo para que não perca o seu emprego” – explica o secretário estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Fabian Saraiva.Um dos serviços disponibilizados pela Central e que tem atraído as pessoas até as unidades espalhadas pelo estado, é o Café do Trabalhador, um projeto semelhante aos restaurantes populares, porém, ao invés de almoço é servido café da manhã a um preço simbólico de R$0,30.“Os maiores gastos do trabalhador é com alimentação, com este projeto nós procuramos ajudá-lo a ter a primeira refeição do dia reforçada e com baixo valor” – ressalta Saraiva.Questionado se a inauguração da Central com tantos benefícios não poderia ser entendida pela Justiça Eleitoral, como ação eleitoreira com vistas a campanha, Fabian Saraiva ressaltou que “não há como isso acontecer, pois é vedada em ano de eleição, a criação de programas, mas este já estava previsto no orçamento há um ano”.No projeto R$ 228 mil foram investidos para colocar a unidade em funcionamento, como a restauração do prédio e compra de equipamentos. Já para manutenção, por ano, estima-se que R$500 mil sejam usados, através de uma parceria com o Sesc-RN.“Não vamos oferecer apenas cursos singelos, como também treinamento de ponta para esses trabalhadores” – garante o secretário.Os cursos vão ser definidos de acordo com a demanda das empresas. Nesta primeira etapa, o setor de comércio e gestão de negócios terá prioridade.