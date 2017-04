Perversões literárias

Thyago Macedo Autor custeou a edição de seu romance de estréia com recursos próprios.

, romance que o médico e escritor Leonardo Barros lança, na próxima terça (29), na Livraria Siciliano do Midway Mall.Embora seja médico anestesista, o romance de Barros tem grandes influências da psicologia e psiquiatria, ciências que o autor aprecia e estuda com freqüência.A partir dessas fontes de conhecimento, o médico compôs um romance complexo, onde vários personagens e tramas paralelas se interligam, com situações passadas em Natal e em países como França e Grécia.Segundo conta Barros, a idéia de escrever um livro surgiu inicialmente como uma válvula de escape criativa do cotidiano estressante de sua profissão. À medida que a verve literária foi aflorando, os personagens e situações foram surgindo de forma natural.“Foi uma boa forma de externar minha criatividade, já que não tenho como fazer isso no meu trabalho diário”, conta o autor que diz ter utilizado parte de sua vivência como médico para desenvolver o tema do romance.E o descarrego de criatividade não se limitou a literatura.

é ilustrado por 14 desenhos originais de Leonardo Barros, feitos com lápis grafite sobre papel.A edição do livro foi bancada pelo próprio autor. Segundo conta, a opção foi adotada mais por uma questão de comodidade do que de ideologia.“Por conta do meu trabalho, não tenho tempo de sair procurando editora – que, aliás, são poucas. Mas, como tinha condições de bancar o projeto, preferi investir meu próprio dinheiro”, conta Barros, que arcou com os serviços de um diagramador, um revisor de texto e um designer gráfico.O livro saiu com tiragem inicial de 1000 exemplares e já tem lançamento planejado em Recife e Mossoró.

Regionalismo charmoso

Uma característica que chama a atenção do leitor nas páginas de

é a reprodução fiel dos maneirismos e vícios da fala potiguar nos diálogos entre os personagens.O diálogo é uma das principais preocupações do escritor, que considera a transposição da fala cotidiana como um dos aspectos mais importantes dentro os vários processos do fazer literário.“A forma do romance tem que ser universal, mas acredito que o conteúdo tem que ter um quê de regionalismo”, opina Leonardo Barros que acrescenta “afinal, a vida das pessoas se movem ao redor da cidade de onde elas vivem. E o regionalismo tem seu charme, desde que não seja empregado de forma rotineira”.No próximo livro, que o autor diz já estar em fase de conclusão, o regionalismo será deixado um pouco de lado.“Será uma história de serial killer ambientada em Natal, mas que poderá ser lida por qualquer pessoa, em qualquer estado do país”, promete.

Lançamento do livro "Amor de Yoni", de Leonardo Barros

Terça-feira (29/07)Livraria Siciliano - Midway MallHorário: A partir das 19h