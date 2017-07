Aluízio Alves será homenageado pela ANL e por moradores da Cidade da Esperança

Vlademir Alexandre Deputado Henrique Eduardo estará junto à família nas homenagens ao pai.

Enquanto governador do estado, Aluízio Alves foi o responsável pela criação do bairro da Cidade da Esperança, beneficiando, na época, mais de 3.500 famílias. Devido ao fato, a missa de aniversário do patriarca da família Alves já é tradição no bairro.“Lá na Cidade da Esperança é impressionante como o pessoal gosta dele (Aluízio Alves). Para os moradores do bairro é como se ele ainda estivesse vivo”, afirmou a diretora do memorial Aluízio Alves, Rose Barreto, lembrando que também foi realizado um café-da-manhã em homenagem ao ex-governador.Logo após a missa, que ocorre às 19h, a Academia Norte-riograndense de Letras também faz uma homenagem a Aluízio Alves. O presidente da ANL, Diógenes da Cunha Lima, direcionará a homenagem, que está marcada para as 20h30, na sede da academia. No local também irá ocorrer uma exposição itinerante do memorial Aluízio Alves.Nos dois eventos estão confirmadas as presenças do deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB) e do senador Garibaldi Alves Filho (PMDB).