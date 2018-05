Sargento Regina diz que Siqueira traiu os policiais militares.

Gabriela Duarte Mary Regina ganhou popularidade em cinco anos de militância sindical.

Mary Regina ganhou popularidade em cinco anos de militância sindical. Hoje não integra mais os quadros da corporação. A expulsão é fruto de alguns dos movimentos que comandou para reivindicar reajuste salarial e outras melhorias para os policiais. No entanto, a pedetista deixa claro que o seu mandato estará à disposição de todos os trabalhadores. Quanto ao seu retorno, ela recorreu ao STJ, o processo está em andamento.De acordo com a sargento, os policiais militares tinham um projeto político que começou em 2003, a eleição de Siqueira fazia parte, mas foi tudo por água abaixo “quando em 2005 ele ficou contra nós”.Na época a categoria fez uma grande greve para reivindicar o aumento da gratificação por risco de vida. Os policiais chegaram a acampar em frente à Assembléia Legislativa.Regina conta que tentaram atrapalhar a sua eleição: “no dia da eleição, toda a coordenação da minha campanha estava escalada para viajar”.A postura da Sargento na Câmara já está definida: “serei oposição”. Na opinião dela, diferente do “dizem por aí a Casa tem tudo haver com segurança”.Quanto a proposta da prefeita eleita, Micarla de Sousa, em criar uma Secretaria Municipal de Segurança, a militante fez o seguinte comentário: “não adianta fazer e não funcionar”.Confira abaixo a entrevista com a vereadora Mary Regina concedida aodesta quarta-feira (22).