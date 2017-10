Os clubes que seguem vivos na Série C Terceira fase da competição começa nesta quinta-feira.

Devido a um remanejamento da tabela do Campeonato Brasileiro da Série C por parte da CBF, a terceira fase da competição vai começar já na próxima quinta-feira (11). A CBF definiu que os primeiros colocados estréiam fora de casa, definindo a vaga ao Octogonal Final em casa, na sexta rodada.







Primeira rodada da terceira fase da Série C



Grupo 25

Paysandu-PA x Rio Branco-AC

Luverdense-MT x Águia-PA



Grupo 26

Confiança-SE x Salgueiro-PE

Campinense-PB x ASA-AL



Grupo 27

Duque de Caxias-RJ x Atlético-GO

Mixto-MT x Guaratinguetá



Grupo 28

Brasil de Pelotas-RS x Ituiutaba-MG

Guarani x Marcílio Dias-SC





Com informações da CBF News