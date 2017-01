São Paulo empata com Ipatinga e se distancia dos líderes Fluminense continua sua via crucis, perde do Goiás e permanece na laterninha.

O São Paulo acabou cedendo novo empate no Brasileiro e saiu do Morumbi vaiado na noite deste domingo (06). A equipe tricolor foi empurada para trás pelo Ipatinga, permitiu que o time mineiro chegasse à igualdade de 1 a 1 com gol no final e graças a Rogério Ceni não amargou um revés em casa. Com o vacilo, ainda viu os líderes se distanciarem na ponta.



Com a sua quinta igualdade na competição, o clube do Morumbi chegou aos 14 pontos e permaneceu em sétimo - o Vitória, com 17 pontos, ocupa a última vaga do G-4.



O Ipatinga, por sua vez, continua amargando a penúltima posição, com somente seis pontos conquistados após nove rodadas. Esta seria a sexta derrota do clube mineiro - quarta consecutiva -, não fosse um gol de Luciano Mandí aos 44min do segundo tempo. O time não sabe o que é vencer desde 1° de junho, quando fez 2 a 0 no Vitória naquele que foi seu único triunfo até agora.



Depois do confronto na capital paulista, o Ipatinga encara o Cruzeiro, em casa, na quinta-feira. Já o São Paulo volta a campo um dia antes, contra o Náutico, no estádio dos Aflitos.





SÃO PAULO

Rogério Ceni; André Dias, Alex Silva e Miranda; Joílson, Zé Luís, Hernanes (Richarlyson), Hugo e Jorge Wagner; Borges e Aloísio (Dagoberto)

Técnico: Muricy Ramalho



IPATINGA

Fred; Márcio Gabriel (Marinho Donizete), Gian (Patrick), Thiago Vieira e Rodriguinho; Xaves, Paulinho Dias, Leandro Salino e Léo Oliveira, Neto Baiano (Luciano Mandí) e Adeílson

Técnico: Ricardo Drubscky



Data: 6/7/2008 (domingo)

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)



Palmeiras arranca empate contra Atlético-MG, mas deixa o G-4



Em um jogo de dois tempos diferentes, em que o time da casa terminou a partida com um jogador a menos, após a expulsão do lateral César Prates, Atlético-MG e Palmeiras empataram em 1 a 1, neste domingo, no Mineirão.



A cobrança de falta perfeita do meia palmeirense impediu que o Atlético-MG iniciasse com vitória a primeira da série de três partidas consecutivas no Mineirão. Já o clube paulista teve interrompida uma série de três vitórias consecutivas e deixou o G-4, superado pelo Vitória, apesar de ter conseguido evitar a sua terceira derrota na competição.





Atlético-MG

Edson, Mariano, Marcos, Vinícius (Welton Felipe) e César Prates; Márcio Araújo, Serginho, Renan e Danilinho; Eduardo (Rafael Aguiar) e Castillo (Elton)

Técnico: Alexandre Gallo



Palmeiras

Marcos, Fabinho Capixaba, Jeci, Gladstone e Jefferson; Pierre, Martinez (Jorge Preá), Léo Lima (Denílson) e Diego Souza; Lenny (Evandro) e Alex Mineiro

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Data: 6/7/2008 (domingo)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 31.570 pagantes

Árbitro: Evandro Rogério Roman (Fifa-PR)



Botafogo supera desorganizado Grêmio e mantém Geninho no cargo



Após três partidas sem vitória, o Botafogo se reabilitou no Campeonato Brasileiro com um triunfo sobre o Grêmio por 2 a 0, neste domingo, no Engenhão, pela nona rodada da competição. Os gols foram marcados por Túlio, no primeiro tempo, e Zé Carlos, na etapa complementar.



BOTAFOGO

Castillo, Renato Silva, Édson e Leandro Guerreiro; Alessandro, Túlio, Diguinho, Lúcio Flávio (Thiaguinho) e Zé Carlos; Wellington Paulista e Jorge Henrique.

Técnico: Geninho



GRÊMIO

Victor, Jean (Maylson), Willian Thiego e Réver; Paulo Sérgio, William Magrão, Rafael Carioca, Rudnei (Marcel), Rodrigo Mendes (Makelele) e Hélder; Perea.

Técnico: Celso Roth



Data: 06/07/2008 (Domingo)

Local: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Cláudio Luciano Mercante Júnior (PE)





Goiás vence primeira em casa e amplia desespero do Fluminense



O Fluminense viveu um pesadelo na última quarta-feira, quando perdeu a decisão da Copa Libertadores para a LDU nas penalidades, em pleno Maracanã. Contudo, a situação ficou ainda pior neste domingo. Ainda sentindo a derrota na competição continental, o tricolor visitou o Goiás no estádio Serra Dourada e foi superada por 1 a 0. Assim, viu o primeiro triunfo do time esmeraldino como mandante no Campeonato Brasileiro e se consolidou na última colocação da tabela.





Goiás

Harlei, Rafael Marques, Henrique e Paulo Henrique; Vítor, Ramalho, Fernando, Paulo Baier (Fábio Bahia) e Romerito; Alex Terra (Felipe) e Iarley (Frontini)

Técnico: Hélio dos Anjos



Fluminense

Fernando Henrique, Gabriel (Rafael), Thiago Silva, Luiz Alberto e Junior Cesar; Ygor (Tartá), Arouca (Alan), Darío Conca e Thiago Neves; Cícero e Dodô

Técnico: Renato Gaúcho



Data: 6/7/2008 (domingo)

Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Célio Amorim (aspirante Fifa - SC)





Alex marca três e Inter goleia o Coritiba no Beira-Rio: 3 a 0



Com uma atuação segura, o Inter goleou o Coritiba por 3 a 0 neste domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da grande atuação de Taison, o nome da partida foi Alex, autor dos três gols, todos com muita beleza plástica. Com uma defesa desentrosada e um ataque pouco criativo, os paranaenses não tiveram chance contra um adversário inspirado.



Na próxima quarta-feira, os dois times jogam em casa. De novo no Beira-Rio, os gaúchos, que chegam aos 11 pontos e voltam a vislumbrar um lugar na ponta da tabela, recebem o Goiás. O alviverde, empacado nos 10 pontos, sai da zona da Copa Sul-Americana e terá pela frente a Portuguesa no Couto Pereira.



INTER

Clemer; Ricardo Lopes, Índio, Sorondo e Marcão; Edinho, Guiñazu, Maycon (Jonas) e Taison (Andrezinho); Alex (Adriano) e Nilmar

Técnico: Tite



CORITIBA

Edson Bastos; Bernardi, Felipe e Rodrigo Mancha; Marcos Tamandaré, Ale (Marlos), Leandro Donizete, Carlinhos Paraíba e Ricardinho (Rubens Cardoso); Michael (Cadu) e Keirrison

Técnico: Dorival Júnior



Data: 6/7/2008 (domingo)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP)





Na estréia de Dinamite, Vasco perde para o Figueirense pelo BR



Na sua primeira partida como presidente do Vasco, Roberto Dinamite viu o time cruzmaltino perder para o Figueirense por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Antônio anotou o tento dos cariocas, enquanto Cleiton Xavier marcou duas vezes para os catarinenses.





FIGUEIRENSE

Wilson, Anderson Luís, Bruno Aguiar, Bruno Perone e Leandro Soares (Rodrigo Fabri); Diogo, Magal, Cleiton Xavier e Marquinho; Tadeu (Ricardinho) e Edu Sales (Rafael Coelho).

Técnico: Paulo César Gusmão



VASCO

Tiago, Wagner Diniz, Eduardo Luiz, Vilson e Pablo; Jonílson (Matheus), Rodrigo Antônio, Morais e Jean (Alex Teixeira); Leandro Amaral e Edmundo.

Técnico: Antônio Lopes



Data: 06/07/2008 (Domingo)

Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

Árbitro: Guilherme Cereta de Lima (SP)



Vitória quebra invencibilidade da Portuguesa no Canindé e vai ao G-4



O Vitória quebrou a invencibilidade de seis jogos da Portuguesa no Canindé, ao vencer o time paulistano por 2 a 1, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, os baianos subiram para 17 pontos, na quarta colocação. Já os paulistas ficaram com 12 pontos, em posição intermediária.



PORTUGUESA

Andre Luís; Patrício, Bruno Rodrigo, Halisson e Bruno Recife (Sandro); Dias (Carlos Alberto), Gavilán, Preto e Edno; Vaguinho e Washington (Rogério)

Técnico: Vágner Benazzi



VÍTÓRIA

Viáfara; Marco Aurélio, Thiago Gomes, Anderson Martins e Marcelo Cordeiro; Vanderson, Renan, Willians Santana e Ramón (Ricardinho); Marquinhos (Jackson) e Dinei (Rodrigão)

Técnico: Vágner Mancini



Data: 06/07/2008

Local: Estádio Canindé, em São Paulo-SP

Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira-RJ (Fifa)



Com informações do UOL Esporte