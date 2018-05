Diogo Guanabara & Macaxeira Jazz no Som da Mata de domingo (26) Choro, Jazz e Pop se misturam no show do grupo potiguar.

O projeto Som da Mata, que acontece todo domingo no Parque das Dunas, apresenta neste fim de semana (26) a partir das 16h30 Diogo Guanabara & Macaxeira Jazz.



O grupo é formado por Ticiano D’Amore na guitarra, Henrique Pacheco no contrabaixo e Rafael Bender na bateria. A parceria do quarteto com Diogo já rendeu a gravção de um DVD ao vivo.



No anfiteatro do parque a promessa da tarde é um show diversificado. O grupo potiguar já é conhecido por misturar ritmos e apresentará Choro, Jazz e Pop.



Som da Mata com Diogo Guanabara e Macaxeira Jazz

Lugar: Parque das Dunas, Natal - RN

Data: domingo (26/10)

Hora: a partir das 16h30

Preço: R$ 1