Polícia Federal faz a maior apreensão de maconha do ano no Rio Grande do Norte

Fotos: Divulgação / Polícia Federal Somente em 2008, a Polícia Federal já conseguiu apreender quase meia tonelada de maconha no Estado

Tudo teve início no período da manhã quando os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes através de um trabalho integrado de investigação receberam a informação da Delegacia da Polícia Federal em Caruaru/PE, de que um homem e uma mulher haviam embarcado na rodoviária daquela cidade e que provavelmente estariam transportando droga na bagagem.Uma equipe então se deslocou até o terminal rodoviário da Cidade da Esperança onde por volta das 14h30, avistaram os passageiros suspeitos posteriormente identificados como Narlyê Fernanda de Melo, 25, auxiliar de cozinha, natalense, residente no bairro de Bom Pastor e Rossini Wagner de Oliveira,36, artesão, natalense, também morador de Bom Pastor, que desceram do transporte conduzindo três caixas bastante pesadas.O casal então tomou um táxi e foi seguido pelos policiais até a Rua Manoel Miranda. Minutos depois surgiu um pálio de cor escura, com três homens, que pegaram os volumes. Sem saber que estavam sendo acompanhados à distância, o trio prosseguiu até uma rua do conjunto Parque das Dunas, na zona Norte, ocasião em que os ocupantes descarregaram uma das caixas, levando-a para o interior de uma casa.No momento em que apenas dois deles retornavam ao pálio, foram abordados, mas como já estavam com o motor ligado não obedeceram à ordem de parar. Neste instante iniciou-se uma intensa perseguição, quando os suspeitos armados e em desabalada carreira colidiram com o carro da polícia, um poste e um veículo de terceiro e, sem ter como prosseguir devido as avarias sofridas, abandonaram o pálio com as outras duas caixas no banco traseiro, tomando um celta de assalto e conseguindo empreender fuga.Os policiais então imediatamente retornaram para o endereço onde havia sido iniciada a perseguição, mas não encontraram o outro suspeito, apenas a caixa aparentemente lacrada que havia sido deixada para trás.De posse dos três volumes, a equipe retornou em busca de Rossini e Narlyê que haviam anteriormente desembarcado na rua Manoel Miranda e ao serem encontrados deram-lhes voz de prisão. Conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal, onde permanecem custodiados à disposição da Justiça, o casal testemunhou os policiais abrirem as caixas quando foram encontrados um total de 169 “tijolos” de maconha prensada.Em depoimento, ambos apresentaram como defesa a justificativa pouco convincente de que haviam recebido a bagagem de um desconhecido, não deixando claro se em São Paulo ou Caruaru, que lhe propôs a quantia de R$ 1 mil para entregá-la em Natal garantindo que o material embalado continha apenas “louças para restaurante”. Rossini disse ainda durante o seu interrogatório que já foi preso anteriormente por furto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.Somente em 2008, a Polícia Federal já conseguiu apreender quase meia tonelada de maconha no Rio Grande do Norte.

* Fonte: Assessoria de Comunicação da PF/RN.