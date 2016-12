Vereadora de Angicos perde mandato Kaline Régia Batista foi cassada por infidelidade partidária.

A vereadora Kaline Régia Batista Pereira (PSB), do município de Angicos, teve decretada a perda de mandato eletivo em sessão da Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte na quinta-feira (03).



O relator do processo foi o Desembargador e Corregedor Expedito Ferreira, que julgou procedente a representação nº2721/2007, em consonância com o parecer do Ministério Público.



Para Expedito Ferreira não ficou provado nos autos que a representada sofreu algum tipo de discriminação pelo partido, caracterizando, portanto, a infidelidade partidária.



O desembargador determinou que após a publicação do acórdão, seja comunicado à Presidência da Câmara Municipal de Angicos, para que emposse o representante, em dez dias, nos termos do art. 10 da Resolução nº 22.610 do Tribunal Superior Eleitoral.



*Fonte: Ascom/TRE.