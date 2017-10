ABC faz 4 a 0 no Atlético Potengi

O ABC realizou um amistoso na tarde deste sábado (6) no Frasqueirão, contra o Atlético Potengi, time que disputa a segunda divisão do futebol potiguar, e venceu com facilidade por 4 a 0. Os gols do Mais Querido foram marcados por Alexandre, Ronaldo, o estreante Piauí e João Paulo.O amistoso serviu para que o treinador, Ferdinando Teixeira, pudesse observar os jogadores que não vem atuando com freqüência e aqueles que chegaram agora ao elenco alvinegro. Para alguns atletas, a partida serviu também de preparação para o próximo compromisso do Alvinegro no Campeonato Brasileiro da Série B, no dia 12, contra o Juventude/RS, em Caxias do Sul (RS).O ABC dominou a partida desde o apito inicial do árbitro e logo aos 3 minutos abriu o placar. Alexandre recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu forte, no ângulo, sem chances para o goleiro. O Atlético jogava a base de chutões e não conseguia criar as oportunidades, sempre impedido pela defensiva alvinegra.Aos 8 minutos, Coimbra lançou Rodriguinho na direita, que bateu prensado e Pombo agarrou. O segundo gol do Mais Querido não demorou e aconteceu aos 11 minutos. Ronaldo fez jogada individual pela direita, deu o famoso “drible da vaca” no zagueiro e quando chegava a linha de fundo foi derrubado. Pênalti que ele mesmo foi para cobrança e ampliou. Aos 18 minutos quase o terceiro. Rodriguinho cruzou, Ronaldo subiu mais que a zaga e cabeceou firme. Pombo, bem colocado, agarrou.O primeiro lance de perigo do Atlético Potengi aconteceu aos 24 minutos. O time desceu pela esquerda com João Paulo, que invadiu a área e cruzou rasteiro. A bola passou por Aloísio, mas o lateral-direito Paulinho chegou na cobertura e afastou.Após o susto, o Alvinegro voltou a pressionar e chegou ao terceiro aos 28 minutos. Ronaldo cruzou para Alexandre, que dominou no peito já tirando do zagueiro e foi puxado. Outro pênalti. Ronaldo entregou a bola ao estreante Piauí, que com personalidade, bateu bem e marcou o seu primeiro gol com a camisa ABCdista. ABC 3 a 0.O goleiro Aloísio praticamente não tinha trabalho e assistia à partida. Aos 33 minutos, “blitz” na área do Rubro-negro. Na primeira tentativa, Rodriguinho chutou cruzado, Pombo espalmou e a zaga afastou. No lance seguinte, novamente Rodriguinho, dominou na entrada da área e chutou forte, por cima. No último lance de perigo do primeiro tempo, aos 35 minutos, Ronaldo recebeu lançamento na esquerda, invadiu a área, cortou o zagueiro para o meio e bateu colocado, mas Pombo defendeu.Na volta do intervalo a equipe voltou modificada. João Paulo entrou no lugar de Alexandre, Fábio Silva no lugar de Coimbra e René substituiu Márcio Santos. A primeira chance da segunda etapa foi do Atlético. Márcio arriscou de fora da área e Aloísio defendeu. O ABC logo respondeu. O goleiro saiu rápido, a bola chegou a João Paulo, que ganhou da zaga, fintou o marcador, mas chutou fraco e Pombo segurou.Aos 12 minutos, por pouco o Mais Querido não ampliou. João Paulo invadiu pela direita e chutou em cima do goleiro, a bola voltou e o atacante mandou na trave. O time adversário voltou melhor e assustou aos 16 minutos. Cruzamento da direita, Antonioni subiu e cabeceou no canto. Aloísio defendeu. Quatro minutos depois, João Paulo tentou de fora da área e Pombo agarrou.Ferdinando Teixeira promoveu mais três alterações. Delano substituiu Piauí, Sorato entrou no lugar de Marcelinho e Valnei deixou o campo para a entrada de Cleiton. Aos 34 minutos saiu o quarto gol. Ronaldo desceu pela direita e cruzou rasteiro, Pombo não conseguiu cortar, Fábio Silva deu um belo drible no goleiro e foi derrubado, mas João Paulo pegou a sobra e mandou para as redes.No final, aos 39 minutos, Baiano recebeu na direita e cruzou. Aloísio conseguiu a antecipação e salvou o gol de honra do Atlético Potengi. No último lance de perigo do jogo, aos 40 minutos, Ronaldo cruzou para trás, Fábio Silva tentou colocado, mas a bola desviou na zaga e foi pela linha de fundo. Fim de partida. ABC 4, Atlético Potengi 0.ABC: Aloísio, Paulinho, Márcio Santos (René), Valnei (Cleiton), Piauí (Delano), Élton, Marcelinho (Sorato), Coimbra (Fábio Silva), Rodriguinho, Alexandre (João Paulo), Ronaldo. Técnico: Ferdinando TeixeiraAtlético Potengi: Pombo (Juan), Hilton (Baiano), Charles (André), Roni, Touros, Nininho (Ranieri), Odair, Gilmar, Antonioni, Serginho, João Paulo (Márcio). Técnico: OsnyGolsABC: Alexandre (3 minutos do 1º tempo), Ronaldo (11 minutos do 1º tempo - pênalti), Piauí (28 minutos do 1º tempo - pênalti) e João Paulo (34 minutos do 2º tempo)CartõesABC: Piauí, Marcelinho e Delano (amarelo)Atlético Potengi: Gilmar (amarelo)Fonte: www.abcfc.com.br