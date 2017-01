TST determina que 50% dos funcionários dos Correios permaneçam trabalhando Em caso de descrumprimento, o TST informou que vai aplicar multa diária de R4 30 mil à entidade representativa.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou hoje (4) à Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) que, no mínimo 50% dos funcionários do setor sejam mantidos em serviço, a fim de assegurar a realização dos “serviços inadiáveis e de interesse público”.



Em caso de inobservância o tribunal informou que vai aplicar multa diária de R$ 30 mil à entidade representativa.



O TST tomou a medida, ao conceder liminar interposta pela ECT, visando assegurar o cumprimento das atividades essenciais ao interesse público.



A audiência de conciliação entre a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) e os servidores está marcada para a próxima segunda-feira (7), de acordo com informação da Fentect.



Ontem (4) grevistas dos Correios realizaram manifestação em frente ao Ministério das Comunicações em Brasília.





Com informações da Agência Brasil.