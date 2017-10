Liquida Natal bate recorde com 2,8 milhões de cupons

A campanha Liquida Natal, encerrada no domingo (7), foi a melhor de todas as sete edições, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL).



A promoção, iniciada em 28 de agosto, já ultrapassou os 2,8 milhões de cupons, e a expectativa é que chegue aos três milhões até a próxima quarta-feira (10), quando termina o prazo para depositar os cupons da liquidação. O cliente que gastasse R$25,00 em compras, tinha direito a um vale para participar do sorteio.



De acordo com o presidente da CDL, Ricardo Abreu, “a Liquida Natal foi desenvolvida em cima dos descontos promocionais e da distribuição de cupons com os quais os consumidores concorrem a prêmios".



"Ainda temos a participação da população, que se tornou fundamental para o crescimento e a credibilidade da Liquida Natal em todas as edições. Como nossa expectativa já ultrapassou os dois milhões de cupons que fornecemos aos lojistas, só podemos vibrar com tanto sucesso”.



Sem registrar reclamações de consumidores e lojistas, a CDL, segundo Ricardo Abreu, manteve um padrão de atenção. "Colocamos vários atendentes para prestar atenção e escutar os consumidores sobre alguma queixa que posteriormente poderia ser feita. O que aconteceu foi uma procura grande de cupons, mais nada sério”.



Segundo Ricardo, “o sorteio irá acontecer no sábado, dia 13, na sede da CDL, às 10h. A CDL está planejando uma grande comemoração”.